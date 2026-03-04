China convierte la arena del desierto en tierra fértil plantando microrganismo de millones de años

Con la intervención humana y las “semillas de suelo” que contienen estos microbios, esa espera se reduce dramáticamente. En experimentos reales en regiones como en el desierto de Taklamakán y Ningxia, la transformación de la arena suelta en una superficie estable ocurre en entre uno y dos años.

Desierto China (3)

Cómo China planea cambiar los desiertos

Las “semillas” en sí son preparaciones sólidas que encapsulan cianobacterias junto con materia orgánica y partículas finas. Cuando se esparcen sobre la superficie del desierto y llega la lluvia, esos microorganismos despiertan, se extienden, excretan sustancias pegajosas y comienzan a crear una red viva que hace algo sorprendente. La arena empieza a comportarse como suelo. Esa capa no sólo estabiliza el terreno, sino que retiene agua por más tiempo, disminuye la velocidad del viento en la superficie y crea condiciones iniciales para que otras plantas, con el tiempo, puedan enraizar y prosperar.

Este método es parte de esfuerzos más amplios como el programa conocido como la Gran Muralla Verde de China, que desde hace décadas busca frenar la expansión de los desiertos plantando barreras vegetales. Lo novedoso es que, en lugar de luchar contra la arena con árboles y arbustos plantados a la fuerza, se activa un proceso biológico natural que acelera la formación de suelo desde abajo hacia arriba.

El objetivo de este proyecto de China no es “convertir el desierto en un oasis de inmediato”, sino reconstruir la base biológica del suelo. Una vez estabilizado, el terreno puede sostener vegetación, reducir tormentas de arena y mejorar el equilibrio ecológico local. Estudios han demostrado que la inoculación artificial de cianobacterias puede reducir la erosión del viento en más del 90 % y mejorar significativamente las condiciones para el crecimiento vegetal.