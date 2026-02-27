Este ambicioso plan, conocido como el Gran Muro Verde, no busca sólo embellecer el paisaje; tiene como objetivo detener el avance del desierto, restaurar la fertilidad de millones de hectáreas y, sobre todo, cambiar la vida de 250 millones de personas que dependen de la tierra para sobrevivir.
Crean un muro de árboles de 8 kilómetros para frenar el desierto y mejora la vida de 200 millones de personas
El Gran Muro Verde también es un símbolo de colaboración y esperanza. A pesar de las dificultades técnicas y los desafíos climáticos, la región africana ha demostrado que la acción colectiva puede transformar la adversidad en oportunidad. Cada árbol plantado representa no solo un esfuerzo contra la desertificación, sino una inversión en la vida de quienes dependen de la tierra y un recordatorio de que la naturaleza puede ser aliada si se le da el cuidado adecuado.
Pero este muro no es solo físico. Es un esfuerzo coordinado de comunidades locales, gobiernos y científicos, que trabajan juntos para revitalizar ecosistemas enteros y garantizar la sostenibilidad de la agricultura en una región históricamente golpeada por sequías y degradación del suelo.
¿Cuáles son los beneficios de este muro de árboles?
Los beneficios de esta iniciativa son múltiples.
- A nivel ambiental, los árboles ayudan a fijar el carbono, combatir la erosión y mejorar la biodiversidad.
- A nivel social, crean empleo y ofrecen oportunidades de desarrollo local: las comunidades participan en la plantación, el mantenimiento y la gestión de los recursos forestales.
- Además, este cinturón verde sirve como un escudo natural contra el hambre y la pobreza, porque permite recuperar tierras que antes eran improductivas y asegurar alimentos y agua para millones de personas.
El proyecto es impulsado por 11 países africanos, entre ellos
- Senegal
- Níger
- Nigeria
- Chad
- Etiopía
con el respaldo de la Unión Africana y organismos internacionales. La idea es simple en teoría pero monumental en práctica. Plantar una franja continua de árboles, arbustos y vegetación resistente que actúe como barrera frente al avance del desierto Sahara.