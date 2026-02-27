Este ambicioso plan, conocido como el Gran Muro Verde, no busca sólo embellecer el paisaje; tiene como objetivo detener el avance del desierto, restaurar la fertilidad de millones de hectáreas y, sobre todo, cambiar la vida de 250 millones de personas que dependen de la tierra para sobrevivir.

Crean un muro de árboles de 8 kilómetros para frenar el desierto y mejora la vida de 200 millones de personas

El Gran Muro Verde también es un símbolo de colaboración y esperanza. A pesar de las dificultades técnicas y los desafíos climáticos, la región africana ha demostrado que la acción colectiva puede transformar la adversidad en oportunidad. Cada árbol plantado representa no solo un esfuerzo contra la desertificación, sino una inversión en la vida de quienes dependen de la tierra y un recordatorio de que la naturaleza puede ser aliada si se le da el cuidado adecuado.