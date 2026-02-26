$El asalto ya estaba planificado. Los cuatro delincuentes de una banda se habían preparado para dar el golpe millonario. Tal como lo habían pensando, atacaron a un hombre a quien lo emboscaron en Guaymallén y le robaron 25 millones de pesos.
Lo emboscaron y asaltaron cuando llevaba $25 millones a la casa de su jefe en Guaymallén
Cuatro hombres encapuchados y con una barreta atacaron a un hombre cuando llevaba en su auto 25 millones de pesos. Los autores del asalto no fueron detenidos
Para los investigadores no hay dudas que los asaltantes ya que tenían el dato que el empleado de una reconocida empresa internacional llevaría una abultada suma de dinero a la casa de su jefe.
Los ladrones estaban repartidos en una camioneta Toyota Hilux blanca y un Ford Fiesta gris. Eran las 16 del miércoles cuando vieron que su víctima, de 30 años, pasaba por calle Azcuénaga hacia el norte.
Al doblar por calle Elpidio González hacia el este, luego de avanzar 100 metros fue embestido de frente por la Hilux. La víctima pensó que era un accidente, y cuando quiso hacer marcha atrás, fue encerrado por el Fiesta gris.
Asalto millonario en Guaymallén
El hombre, de 30 años, no tuvo escapatoria. Vio en el momento que cuatro hombres se bajaron de los vehículos que lo habían rodeado y con una barreta le reventaron el vidrio de la puerta trasera izquierda.
Lo pegaron una piña, mientras otro sacó del lado del acompañante un bolso en el que llevaba 25 millones de pesos.
Cuando ya tenían el botín en sus manos, los delincuentes se subieron a la camioneta y al auto y escaparon por calle Los Geranios hacia el sur.
En estado se shock, la víctima manejó hasta la casa de su jefe, en el barrio Los Palos Negros, de Guaymallén, desde donde llamaron al 911 para pedir la asistencia de la Policía tras el asalto.