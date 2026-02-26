Lo emboscaron y asaltaron cuando llevaba $25 millones a la casa de su jefe en Guaymallén

Al doblar por calle Elpidio González hacia el este, luego de avanzar 100 metros fue embestido de frente por la Hilux. La víctima pensó que era un accidente, y cuando quiso hacer marcha atrás, fue encerrado por el Fiesta gris.

Asalto millonario en Guaymallén

El hombre, de 30 años, no tuvo escapatoria. Vio en el momento que cuatro hombres se bajaron de los vehículos que lo habían rodeado y con una barreta le reventaron el vidrio de la puerta trasera izquierda.

Lo pegaron una piña, mientras otro sacó del lado del acompañante un bolso en el que llevaba 25 millones de pesos.

Tras el asalto, la víctima manejó hasta la casa de su jefe y allí llamaron al 911.

Cuando ya tenían el botín en sus manos, los delincuentes se subieron a la camioneta y al auto y escaparon por calle Los Geranios hacia el sur.

En estado se shock, la víctima manejó hasta la casa de su jefe, en el barrio Los Palos Negros, de Guaymallén, desde donde llamaron al 911 para pedir la asistencia de la Policía tras el asalto.