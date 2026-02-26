Inicio Policiales asalto
Violento asalto

Lo emboscaron y asaltaron cuando llevaba $25 millones a la casa de su jefe en Guaymallén

Cuatro hombres encapuchados y con una barreta atacaron a un hombre cuando llevaba en su auto 25 millones de pesos. Los autores del asalto no fueron detenidos

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
La víctima del asalto circulaba en su auto por Guaymallén con un bolso con 25 millones de pesos. Imagen ilustrativa.

La víctima del asalto circulaba en su auto por Guaymallén con un bolso con 25 millones de pesos. Imagen ilustrativa.

$El asalto ya estaba planificado. Los cuatro delincuentes de una banda se habían preparado para dar el golpe millonario. Tal como lo habían pensando, atacaron a un hombre a quien lo emboscaron en Guaymallén y le robaron 25 millones de pesos.

Para los investigadores no hay dudas que los asaltantes ya que tenían el dato que el empleado de una reconocida empresa internacional llevaría una abultada suma de dinero a la casa de su jefe.

asalto millonario guaymallén
El asalto millonario ocurrió en calles Azcuénaga y Elpidio González, de Guaymallén. No hay detenidos.

El asalto millonario ocurrió en calles Azcuénaga y Elpidio González, de Guaymallén. No hay detenidos.

Los ladrones estaban repartidos en una camioneta Toyota Hilux blanca y un Ford Fiesta gris. Eran las 16 del miércoles cuando vieron que su víctima, de 30 años, pasaba por calle Azcuénaga hacia el norte.

Al doblar por calle Elpidio González hacia el este, luego de avanzar 100 metros fue embestido de frente por la Hilux. La víctima pensó que era un accidente, y cuando quiso hacer marcha atrás, fue encerrado por el Fiesta gris.

Asalto millonario en Guaymallén

El hombre, de 30 años, no tuvo escapatoria. Vio en el momento que cuatro hombres se bajaron de los vehículos que lo habían rodeado y con una barreta le reventaron el vidrio de la puerta trasera izquierda.

Lo pegaron una piña, mientras otro sacó del lado del acompañante un bolso en el que llevaba 25 millones de pesos.

móviles policiales
Tras el asalto, la víctima manejó hasta la casa de su jefe y allí llamaron al 911. Imagen ilustrativa.

Tras el asalto, la víctima manejó hasta la casa de su jefe y allí llamaron al 911. Imagen ilustrativa.

Cuando ya tenían el botín en sus manos, los delincuentes se subieron a la camioneta y al auto y escaparon por calle Los Geranios hacia el sur.

En estado se shock, la víctima manejó hasta la casa de su jefe, en el barrio Los Palos Negros, de Guaymallén, desde donde llamaron al 911 para pedir la asistencia de la Policía tras el asalto.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar