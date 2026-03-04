Inicio Ovación Fútbol Santino Andino
Santino Andino tuvo su día más esperado desde que llegó al Panathinaikos

Santino Andino fue titular, figura y marcó uno de los goles en la victoria del Panathinaikos ante el OFI de Creta.

Andino hizo el tercero de su equipo.

Santino Andino fue titular, figura y marcó uno de los goles en la victoria del Panathinaikos ante el OFI de Creta en un partido postergado de la primera fecha de la Súper Liga de Grecia.

A los 51' de juego el ex Godoy Cruz marcó el tercer tanto de su equipo que ganó 4 a 1 y fue titular junto al ex Boca y Platense Vicente Taborda.

Santino Andino tuvo su primer festejo de gol en el Panathinaikos.

El croata Tin Jedvaj, el portugués Renato Sanches y el marroquí Anas Zaroury marcaron los otros 3 goles del equipo local y el colombiano nacionalizado italiano Eddie Salcedo descontó para la visita.

Con esta victoria el Panathinaikos sigue en el cuarto puesto de la Súper Liga de Grecia con 42 puntos en 23 fechas (ganó 12, empató 6 y perdió 5) a 11 unidades de Olympiakos, AEK y PAOK, equipos que comparten el liderazgo con 53 unidades.

El primer gol de Santino Andino en el Panathinaikos

El de este miércoles fue el partido número 9 de Santino Andino en el Panathinaikos y marcó su primer gol.

Hasta el momento el Chulu jugó 6 partidos de la Súper Liga, 2 en la Copa de Grecia y uno en la Europa League donde Panathinaikos se clasificó a octavos de final.

