Santino Andino tuvo su día más esperado desde que llegó al Panathinaikos

Con esta victoria el Panathinaikos sigue en el cuarto puesto de la Súper Liga de Grecia con 42 puntos en 23 fechas (ganó 12, empató 6 y perdió 5) a 11 unidades de Olympiakos, AEK y PAOK, equipos que comparten el liderazgo con 53 unidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HisDeInferiores/status/2029256960927764976&partner=&hide_thread=false PRIMER GOL con Panathinaikos para Santino Andino en la Superliga de Grecia



El extremo de 20 años anotó a los 51' en la VICTORIA 4-1 vs. OFI Creta pic.twitter.com/SpvQrmPzVM — Historias de Inferiores (@HisDeInferiores) March 4, 2026

El primer gol de Santino Andino en el Panathinaikos

El de este miércoles fue el partido número 9 de Santino Andino en el Panathinaikos y marcó su primer gol.

Andino

Hasta el momento el Chulu jugó 6 partidos de la Súper Liga, 2 en la Copa de Grecia y uno en la Europa League donde Panathinaikos se clasificó a octavos de final.