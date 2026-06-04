Furia en Rosario Central: Belloso ratificó a Almirón, destrozó a Quintana y le pegó contra Estudiantes

La ratificación de Jorge Almirón: "No encuentro argumentos para que se vaya"

Belloso fue categórico al momento de explicar por qué decidió mantener al entrenador en su cargo, pese a que gran parte de la ciudad lo veía afuera tras las duras derrotas ante River y Estudiantes.

El presidente del Canalla argumentó que el DT cumplió con las tres metas planteadas a su llegada: sumar puntos para clasificar a copas internacionales en 2026, avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores y ser competitivos a nivel local.

"No encuentro argumentos para decir que Al1mirón se tenga que ir de Rosario Central. Este club no abandona los procesos", sentenció el máximo directivo. Consciente del clima adverso y las críticas, graficó la presión que recibió con una frase contundente: “Hasta mi mamá me pedía que eche a Almirón, pero no, vamos a mantener el proceso”.

Además, aprovechó para defender a su institución ante los dichos de los hinchas de otros equipos: "Nos tienen podridos con que Central es el equipo del poder y esas pelotudeces".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062559848336593199&partner=&hide_thread=false "NO ENCUENTRO ARGUMENTOS PARA QUE SE TENGA QUE IR ALMIRÓN", dijo Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, ante las incógnitas sobre el futuro del actual DT del Canalla.



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Furia contra Carlos Quintana: "Salió a mariconear"

Uno de los focos más calientes de la jornada fue la situación de Carlos Quintana. El zaguero, quien había sido presentado como refuerzo en Deportivo Riestra (publicación que luego fue borrada), justificó su salida alegando sentirse poco valorizado y apuntando su desgaste directamente contra el técnico Almirón.

La respuesta de Belloso no se hizo esperar y fue lapidaria: “Salió a mariconear. Una falta de respeto total”. El dirigente le recordó que la institución lo buscó, le otorgó el contrato más alto de su vida y lo apoyó en momentos difíciles. "¿Con qué necesidad, Carlitos Quintana? ¿Cómo podés ser tan desagradecido?", disparó por haber echado "nafta al fuego" justo después de perder 3-0.

La situación escaló al punto de confirmar medidas disciplinarias, ya que el jugador se ausentó a los entrenamientos en la ciudad deportiva pese a no haber firmado su desvinculación: "Va a enfrentar un proceso por sus declaraciones. En el contrato nuestro está prohibido hablar de los hinchas, de los técnicos y de los dirigentes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2062569339824349307&partner=&hide_thread=false "LO DE QUINTANA ES UNA FALTA DE RESPETO. ¿CÓMO PODÉS SER TAN DESAGRADECIDO CON EL CLUB?"



Esto dijo Gonzalo Belloso sobre la situación del defensor canalla que ya había sido anunciado como nuevo jugador de Riestra



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El dardo a Estudiantes de La Plata: "Se portó como el orto"

El presidente de Rosario Central también le dedicó unas palabras a Estudiantes, su recientemente verdugo en la Copa Argentina y con quien mantiene una herida abierta desde el polémico episodio del pasillo de espaldas.

Aunque intentó bajar el tono asegurando que no le guarda "rencor eterno a nadie" y que no tiene una guerra personal, Belloso fue tajante sobre el trato recibido por el club platense en el pasado: “Estudiantes se portó como el orto con nosotros”.

Lejos de quedarse en el lamento, proyectó un posible cruce de alto voltaje en los cuartos de final de la Copa Libertadores, si ambos logran superar los octavos ante Corinthians y Universidad Católica respectivamente. De darse, pidió afrontar ese partido "con el cuchillo entre los dientes, con una buena revancha futbolística".