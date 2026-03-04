Chacho Coudet firmó en River: los desafíos que tendrá que afrontar en un plantel "golpeado"

El ex mediocampista llegó desde España cerca de las 4.30 de la madrugada y comenzó a prepararse para vestirse por primera vez en su vida como entrenador de River. Se trata de una jornada larga que involucra la firma de su contrato - que se extenderá hasta diciembre de 2027 -, la presentación oficial con conferencia de prensa incluida, un almuerzo y la práctica formal de fútbol.

Su encuentro con el plantel profesional se realizará en el predio de Ezeiza a partir de las 17, donde allí el entrenador presentará a su cuerpo técnico y comenzará a delinear sus primeras ideas como técnico de River.

Chacho Coudet Chacho Coudet y una frase antigua que resuena: "El futuro me va a encontrar en River".

La presentación en las redes de Chacho Coudet

La cuenta oficial de X (ex Twitter) River presentó al Chacho Coudet junto a la frase: "Estos caminos se iban a cruzar".

Como la AFA confirmó el paro que se extenderá entre el 5 de marzo hasta el 8 de marzo, la fecha quedará postergada y Coudet tendrá su debut el 12 de marzo a las 21.30 cuando River visite en Parque Patricios a Huracán, en la décima fecha del Torneo Apertura.