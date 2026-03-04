Chacho Coudet firmó en River: los desafíos que tendrá que afrontar en un plantel "golpeado"

Respirar hondo, cambiar el chip, poner a punto al plantel y resurgir. Aunque parezcan lineamientos de un libro de autoayuda, son los objetivos y desafíos que tendrá que enfrentar Chacho Coudet tras llegar y firmar en River Plate, un club que necesita dejar la senda de la derrota para volver a los primeros planos del fútbol nacional e internacional.
El técnico de 51 años tendrá que afrontar un panorama complicado ya que Marcelo Escudero, quien actuó como entrenador interino, reveló luego del empate con Independiente Rivadavia en Mendoza que se encontró con un plantel "golpeado" y que su trabajó se enfocó "más que nada en lo anímico, porque el equipo estaba medio caído".
Una jornada larga para Chacho Coudet en su llegada a River
La última experiencia de Eduardo Coudet en el fútbol argentino fue en 2019 cuando estuvo al frente del plantel de Racing donde dirigió en 73 oportunidades. Seis años han pasado; no obstante, el entrenador se encuentra vigente y con "rodaje" ya que luego de salir de la Academia estuvo en el Internacional de Brasil (en dos ciclos en 2020 y 2023 - 2024), Celta de Vigo (2020 - 2022), Atlético Mineiro (2023) y Deportivo Alavés (2024 - 2026).
El ex mediocampista llegó desde España cerca de las 4.30 de la madrugada y comenzó a prepararse para vestirse por primera vez en su vida como entrenador de River. Se trata de una jornada larga que involucra la firma de su contrato - que se extenderá hasta diciembre de 2027 -, la presentación oficial con conferencia de prensa incluida, un almuerzo y la práctica formal de fútbol.
Su encuentro con el plantel profesional se realizará en el predio de Ezeiza a partir de las 17, donde allí el entrenador presentará a su cuerpo técnico y comenzará a delinear sus primeras ideas como técnico de River.
La presentación en las redes de Chacho Coudet
La cuenta oficial de X (ex Twitter) River presentó al Chacho Coudet junto a la frase: "Estos caminos se iban a cruzar".
Como la AFA confirmó el paro que se extenderá entre el 5 de marzo hasta el 8 de marzo, la fecha quedará postergada y Coudet tendrá su debut el 12 de marzo a las 21.30 cuando River visite en Parque Patricios a Huracán, en la décima fecha del Torneo Apertura.