Ni alegría ni agresividad: esto siente tu perro cuando tocan el timbre en tu casa

Cuando el timbre suena, el organismo del animal libera adrenalina y cortisol. Esta respuesta fisiológica no siempre es positiva; a menudo es una señal de que el perro no sabe cómo gestionar la incertidumbre.

Por otro lado, los ladridos persistentes tampoco deben etiquetarse siempre como agresividad. Muchos ejemplares reaccionan así por inseguridad. Si la mascota no ha sido socializada correctamente o ha tenido experiencias negativas previas, la visita representa una intrusión.

Al ladrar, el perro intenta "alejar" la amenaza percibida, una conducta que se refuerza si los dueños responden con gritos, aumentando aún más el nivel de estrés en la casa.

Cómo ayudar a tu perro a gestionar las visitas en casa

Los expertos recomiendan dejar de ver el comportamiento del perro como un problema de "mala educación" y empezar a tratarlo como una gestión de emociones. Algunas claves incluyen: