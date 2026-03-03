La gran cifra que River pagará por Coudet: el entrenador se desvinculó del Alavés

Se conoció la gran cifra que River le pagará al Alavés de España por la desvinculación de Eduardo Coudet. El entrenador se sumará en las próximas horas al equipo millonario.
River espera por la llegada de su nuevo entrenador, Eduardo Coudet. El Millonario debió negociar con el Alavés para lograr la desvinculación del DT
Eduardo Coudet será el sucesor de Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia de la entidad millonario, por lo que el Chacho no la tendrá fácil.
River solucionó la desvinculación del ex entrenador en Alavés tras una rápida negociación. El Millonario deberá pagar una compensación de un millón de dólares para liberar al técnico argentino del ´Glorioso´, la mitad de la pretensión inicial ya que el club español pedía dos millones de dólares.
Durante la práctica de esta mañana, el entrenador le comunicó al plantel que ya no seguirá en su cargo (Quique Sánchez Flores pica sería su reemplazante). En el predio Ibaia, donde se entrena el Alavés, el Chacho fue sometido al clásico pasillo como despedida y luego, junto a parte de su cuerpo técnico, comenzaron los preparativos para la inminente partida rumbo a Buenos Aires para sumarse al Millo.
Eduardo Coudet -de 51 años-, que firmará un contrato con el equipo del que fue jugador hasta diciembre de 2027, sería presentado en la entidad de Núñez este miércoles alrededor del mediodía y luego por la tarde, estará presente en su primera práctica a cargo del plantel.