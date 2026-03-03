La gran cifra que River pagará por Coudet: el entrenador se desvinculó del Alavés

Eduardo Coudet será el sucesor de Marcelo Gallardo, el entrenador más ganador en la historia de la entidad millonario, por lo que el Chacho no la tendrá fácil.

Coudet Coudet dejó el Alavés.

Cuánto pagará River por la desvinculación de Coudet del Alavés

River solucionó la desvinculación del ex entrenador en Alavés tras una rápida negociación. El Millonario deberá pagar una compensación de un millón de dólares para liberar al técnico argentino del ´Glorioso´, la mitad de la pretensión inicial ya que el club español pedía dos millones de dólares.