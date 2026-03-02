Torneo Apertura: Vélez le ganó el duelo de invictos a Estudiantes y Platense no pudo con Riestra

Vélez Sarsfield se impuso como visitante por 1 a 0 ante Estudiantes de La Plata y quedó como único líder de la Zona A del Torneo Apertura 2026.
El partido correspondió a la octava fecha, se jugó en el estadio Jorge Luis Hirschi y el único gol lo convirtió Florián Monzón a los 13' del segundo tiempo.
En un duelo de invictos por lo más alto, el “Fortín” impuso condiciones, mantuvo la regularidad y se quedó con tres puntos clave que le permitieron afianzarse como líder.
Los de Liniers se distanciaron en la cima de la Zona A con 18 unidades, mientras que el Pincha quedó como escolta con 15, a la espera de si habrá o no fútbol el fin de semana próximo.
Platense y Deportivo Riestra igualaron sin goles en un partido correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura.
El trámite del encuentro y los dirigidos por Walter Zunino se ubicaron en la quinta posición de la Zona A con 13 puntos, mientras que Riestra continúa sin sumar de a 3 en el certamen y alcanzó las 5 unidades.