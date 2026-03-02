Torneo Apertura: Vélez le ganó el duelo de invictos a Estudiantes y Platense no pudo con Riestra

Los de Liniers se distanciaron en la cima de la Zona A con 18 unidades, mientras que el Pincha quedó como escolta con 15, a la espera de si habrá o no fútbol el fin de semana próximo.

Embed - EL FORTÍN SE TRAJO UN TRIUNFAZO DE LA PLATA Y ES ÚNICO LÍDER | Estudiantes 0-1 Vélez | RESUMEN

Empate entre Platense y Deportivo Riestra

Platense y Deportivo Riestra igualaron sin goles en un partido correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

Embed - EL MALEVO Y EL CALAMAR NO QUEBRARON EL EMPATE EN EL GUILLERMO LAZA | Riestra 0-0 Platense | RESUMEN

El trámite del encuentro y los dirigidos por Walter Zunino se ubicaron en la quinta posición de la Zona A con 13 puntos, mientras que Riestra continúa sin sumar de a 3 en el certamen y alcanzó las 5 unidades.