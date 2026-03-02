Inicio Ovación Fútbol Torneo Apertura
Torneo Apertura: Vélez le ganó el duelo de invictos a Estudiantes y Platense no pudo con Riestra

Vélez Sarsfield se impuso como visitante a Estudiantes de La Plata y quedó como único líder de la Zona A del Torneo Apertura 2026.

Por UNO
Vélez está en lo más alto del Apertura.

Vélez Sarsfield se impuso como visitante por 1 a 0 ante Estudiantes de La Plata y quedó como único líder de la Zona A del Torneo Apertura 2026.

El partido correspondió a la octava fecha, se jugó en el estadio Jorge Luis Hirschi y el único gol lo convirtió Florián Monzón a los 13' del segundo tiempo.

velez 2
Vélez le ganó a Estudiantes y lidera el Torneo Apertura.

En un duelo de invictos por lo más alto, el “Fortín” impuso condiciones, mantuvo la regularidad y se quedó con tres puntos clave que le permitieron afianzarse como líder.

Los de Liniers se distanciaron en la cima de la Zona A con 18 unidades, mientras que el Pincha quedó como escolta con 15, a la espera de si habrá o no fútbol el fin de semana próximo.

EL FORTÍN SE TRAJO UN TRIUNFAZO DE LA PLATA Y ES ÚNICO LÍDER | Estudiantes 0-1 Vélez | RESUMEN

Empate entre Platense y Deportivo Riestra

Platense y Deportivo Riestra igualaron sin goles en un partido correspondiente a la octava fecha de la Zona A del Torneo Apertura.

EL MALEVO Y EL CALAMAR NO QUEBRARON EL EMPATE EN EL GUILLERMO LAZA | Riestra 0-0 Platense | RESUMEN

El trámite del encuentro y los dirigidos por Walter Zunino se ubicaron en la quinta posición de la Zona A con 13 puntos, mientras que Riestra continúa sin sumar de a 3 en el certamen y alcanzó las 5 unidades.

