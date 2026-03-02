Inicio Ovación Fútbol Eduardo Coudet
River

El día que el Chacho Coudet dijo que era hincha de Boca: qué opinan los de River

"Mi viejo me llevaba a la cancha" declaró quien será el nuevo entrenador de River reemplazando a Marcelo Gallardo

Luciano Carluccio
Por Luciano Carluccio [email protected]
Coudet, el nuevo entrenador de River, confesó ser hincha del eterno rival. 

Coudet, el nuevo entrenador de River, confesó ser hincha del eterno rival. 

El mundo del fútbol argentino se encuentra en un momento de ebullición. Tras el anuncio del fin de la era de Marcelo Gallardo, todos los cañones apuntan a un solo sucesor: Eduardo Coudet. Sin embargo, en medio de las negociaciones para su llegada al banco de Núñez, un archivo lo dejó expuesto.

Corría el año 1997 cuando un joven Coudet, que por entonces daba sus primeros pasos destacados en el fútbol local, brindó una entrevista al programa El Aguante. En aquel diálogo, que hoy se vuelve viral, el actual DT se declaró confeso hincha de Boca.

coudet 3.jpg
Eduardo Coudet, el elegido para reemplazar a Gallardo en River.&nbsp;

Eduardo Coudet, el elegido para reemplazar a Gallardo en River.

"Me llevaba mi viejo a la cancha" el día que Coudet dijo ser hincha de Boca

"Iba a la cancha, me llevaba mi viejo que era fanático de Boca", confesó sin saber que años más tarde se convertiría en un referente del eterno rival.

Coudet recordó con lujo de detalles las épocas de Graciani y Comas, e incluso mencionó haber estado presente en la Bombonera durante noches fatídicas de violencia. Para algunos hinchas de River, este es un dato que no puede ser ignorado a la hora de ocupar el lugar de Gallardo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PadreBostero/status/2026101130745233524&partner=&hide_thread=false

Existe un sector más conservador de los hinchas que mira con desconfianza cualquier vínculo pasado con Boca. Incluso, algunos comentarios acusan que el video está editado con inteligencia artificial.

Sin embargo, la gran mayoría de los hinchas de River hace oídos sordos y elige juzgar a Coudet por sus actos dentro del club. Con la banda roja cruzada en el pecho, el Chacho disputó más de 150 partidos y dio 5 vueltas olímpicas.

Coudet será el nuevo DT de River: cuando debutaría

El anunció formal podría llegar este lunes, antes de que River visite a Independiente Rivadavia en Mendoza. Por otra parte, Coudet debe terminar de cerrar su desvinculación con Alavés, con quien tiene contrato hasta julio.

Una vez que se resuelva su salida del fútbol español, Coudet tomaría un vuelo esta semana para llegar el miércoles o jueves a Buenos Aires. De esta manera, sería oficializado durante el fin de semana que no habrá fecha del Torneo Apertura por la suspensión dispuesta por la AFA y tendría su debut como DT el jueves 12 de marzo, en su visita a Huracán.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas