El día que el Chacho Coudet dijo que era hincha de Boca: qué opinan los de River

Coudet recordó con lujo de detalles las épocas de Graciani y Comas, e incluso mencionó haber estado presente en la Bombonera durante noches fatídicas de violencia. Para algunos hinchas de River, este es un dato que no puede ser ignorado a la hora de ocupar el lugar de Gallardo.

pic.twitter.com/aag2lslkEl — BOCA JUNIORS (@PadreBostero) February 24, 2026

Existe un sector más conservador de los hinchas que mira con desconfianza cualquier vínculo pasado con Boca. Incluso, algunos comentarios acusan que el video está editado con inteligencia artificial.

Sin embargo, la gran mayoría de los hinchas de River hace oídos sordos y elige juzgar a Coudet por sus actos dentro del club. Con la banda roja cruzada en el pecho, el Chacho disputó más de 150 partidos y dio 5 vueltas olímpicas.

Coudet será el nuevo DT de River: cuando debutaría

El anunció formal podría llegar este lunes, antes de que River visite a Independiente Rivadavia en Mendoza. Por otra parte, Coudet debe terminar de cerrar su desvinculación con Alavés, con quien tiene contrato hasta julio.

Una vez que se resuelva su salida del fútbol español, Coudet tomaría un vuelo esta semana para llegar el miércoles o jueves a Buenos Aires. De esta manera, sería oficializado durante el fin de semana que no habrá fecha del Torneo Apertura por la suspensión dispuesta por la AFA y tendría su debut como DT el jueves 12 de marzo, en su visita a Huracán.