River llegó a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia: así fue el recibimiento de los hinchas

River llegó a la provincia para disputar la fecha 8 contra la Lepra en el estadio Malvinas Argentinas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
River ya está en Mendoza para jugar contra Independiente Rivadavia.

Martín Pravata / Diario UNO

Por la octava fecha del Torneo Apertura, Independiente Rivadavia recibirá a River Plate el lunes desde las 21.30 en el estadio Malvinas Argentinas. Por eso, el plantel millonario llegó a Mendoza pasadas las 22 del domingo con Marcelo Escudero como técnico interino, mientras aguarda la firma de Eduardo Coudet.

Embed - Recibimiento de los hinchas de River en Mendoza

Al conocerse que se alojará en el Diplomatic Hotel, ubicado en avenida Belgrano 1041, los hinchas se acercaron para manifestarle su apoyo a un plantel que viene de capa caída.

River en Mendoza (8)
Cientos de hinchas de River se hicieron presentes para apoyar al plantel.

Una gran cantidad de hinchas de River recibieron al plantel

River atraviesa una crisis futbolística profunda: suma 10 puntos sobre 21 posibles en el Torneo Apertura, venció de manera agónica a Club Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, no jugará la Copa Libertadores 2026 - deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana - y Marcelo Gallardo no tuvo más remedio que dar un paso al costado.

River en Mendoza (5)
Los hinchas de River esperaban ansiosos al plantel.

Sin embargo, el hincha de River sabe que debe apoyar al equipo en todo momento, tanto en las épocas gloriosas como en las difíciles. Por eso, un gran número de simpatizantes del Millonario se hizo presente en la puerta del hotel para recibir a los jugadores.

River en Mendoza (1)
Las familias mendocinas hinchas de River aplaudieron a los jugadores.

River avanzó para contratar a Chacho Coudet, quien debe resolver su salida del Deportivo Alavés; por mientras el técnico interino es Marcelo Escudero.

Así recibieron los hinchas de River al plantel

Juanfer Quintero en Mendoza
Juanfer Quintero fue uno de los jugadores de River m&aacute;s solicitado.

Gonzalo Montiel en Mendoza
Un campe&oacute;n del mundo ya est&aacute; en Mendoza defendiendo los colores de River.

Centurión - Colidio en Mendoza
River en Mendoza: Centuri&oacute;n y Colidio.

River en Mendoza
Cientos de hinchas de River recibieron a los jugadores.

Juanfer Quintero en Mendoza - hincha
El jugador colombiano es un &iacute;dolo en River.

River en Mendoza (12)
Gran convocatoria de los hinchas de River para ver al plantel.

