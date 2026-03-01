River llegó a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia: así fue el recibimiento de los hinchas

Embed - Recibimiento de los hinchas de River en Mendoza
Al conocerse que se alojará en el Diplomatic Hotel, ubicado en avenida Belgrano 1041, los hinchas se acercaron para manifestarle su apoyo a un plantel que viene de capa caída.
River atraviesa una crisis futbolística profunda: suma 10 puntos sobre 21 posibles en el Torneo Apertura, venció de manera agónica a Club Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, no jugará la Copa Libertadores 2026 - deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana - y Marcelo Gallardo no tuvo más remedio que dar un paso al costado.
Sin embargo, el hincha de River sabe que debe apoyar al equipo en todo momento, tanto en las épocas gloriosas como en las difíciles. Por eso, un gran número de simpatizantes del Millonario se hizo presente en la puerta del hotel para recibir a los jugadores.
River avanzó para contratar a Chacho Coudet, quien debe resolver su salida del Deportivo Alavés; por mientras el técnico interino es Marcelo Escudero.