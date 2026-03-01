River llegó a Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia: así fue el recibimiento de los hinchas

Embed - Recibimiento de los hinchas de River en Mendoza

Al conocerse que se alojará en el Diplomatic Hotel, ubicado en avenida Belgrano 1041, los hinchas se acercaron para manifestarle su apoyo a un plantel que viene de capa caída.

River en Mendoza (8) Cientos de hinchas de River se hicieron presentes para apoyar al plantel. Martín Pravata / Diario UNO

Una gran cantidad de hinchas de River recibieron al plantel

River atraviesa una crisis futbolística profunda: suma 10 puntos sobre 21 posibles en el Torneo Apertura, venció de manera agónica a Club Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, no jugará la Copa Libertadores 2026 - deberá conformarse con disputar la Copa Sudamericana - y Marcelo Gallardo no tuvo más remedio que dar un paso al costado.