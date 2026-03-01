Las Leoncitas y Los Leoncitos se coronaron campeones en el Torneo Vendimia de Hockey sobre césped 2026

El tradicional Torneo Vendimia de Hockey sobre césped tuvo un cierre de alto nivel con una doble jornada inolvidable en el estadio Ciudad de Godoy Cruz que consagró campeones a Las Leoncitas y Los Leoncitos.
Los seleccionados juveniles nacionales Sub 21 se consagraron campeones en sus respectivas ramas demostrando un gran nivel en una competencia que les sirve de preparación para los próximos compromisos internacionales.
En la final femenina, Las Leoncitas dirigidas por Juan Martín López se impusieron por 3-2 a Córdoba Athletic en un partido intenso y parejo. Los goles del seleccionado argentino llegaron por intermedio de Milagros Di Santo, Trinidad Holmgren y Pilar Robles, mientras que por el lado cordobés, Federica Moggia y Carmen Pucheta descontaron y mantuvieron la emoción hasta el cierre. Las cordobesas le habían ganado en semifinales a Murialdo 4 a 1.
Un párrafo aparte para la mendocina Luciana Peralta, quien tuvo una destacada labor en un Torneo Vendimia muy especial ya que le tocó enfrentar dos veces a su club, Los Tordos, al que le marcó el único gol de la semifinal.
La jornada se completó con la final masculina, donde Los Leoncitos arrasaron con un contundente 8-0 a su similar de Chile con goles de Santiago Fernández (2), Joaquín Barberis, Nicolás Rodríguez, Lorenzo Somaini, Francesco Bonzi, Joaquín Costa y Federico Hanselman.
El seleccionado argentino mostró una superioridad y una efectividad que no dejó lugar a dudas para celebrar la obtención del Vendimia.
En semifinales, el equipo nacional Sub 21 le había ganado 4 a 2 a Alemán y el conjunto chileno hizo lo propio 2 a 0 ante Regatas/Andino.
Info y Fotos: Minuto Hockey.