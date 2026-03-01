Las Leoncitas y Los Leoncitos se coronaron campeones en el Torneo Vendimia de Hockey sobre césped 2026

leoncitas 3

Un párrafo aparte para la mendocina Luciana Peralta, quien tuvo una destacada labor en un Torneo Vendimia muy especial ya que le tocó enfrentar dos veces a su club, Los Tordos, al que le marcó el único gol de la semifinal.

Los Leoncitos fueron contundentes para ganar el Torneo Vendimia

La jornada se completó con la final masculina, donde Los Leoncitos arrasaron con un contundente 8-0 a su similar de Chile con goles de Santiago Fernández (2), Joaquín Barberis, Nicolás Rodríguez, Lorenzo Somaini, Francesco Bonzi, Joaquín Costa y Federico Hanselman.

leoncitos 1

El seleccionado argentino mostró una superioridad y una efectividad que no dejó lugar a dudas para celebrar la obtención del Vendimia.

En semifinales, el equipo nacional Sub 21 le había ganado 4 a 2 a Alemán y el conjunto chileno hizo lo propio 2 a 0 ante Regatas/Andino.

Info y Fotos: Minuto Hockey.