Próximamente, el 3 de marzo, un fenómeno astronómico extraordinario ocurrirá en el cielo nocturno, y lo cierto es que Argentina es uno de los países cuya observación será privilegiada. Se trata de la Luna de Sangre, conocida porque el satélite natural se tiñe de rojo por varios minutos.
Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.
Cuál es la mejor hora para observar a la "Luna de Sangre" en el cielo nocturno
Este eclipse, que se convertirá en uno de los más largos e impactantes de los próximos años, podrá ser observado por miles de millones de personas en todo el mundo y no volverá a repetirse en el cielo con estas características en al menos dos años.
De acuerdo a lo informado por Time and Date, solo el 2% de la población mundial (176 millones de personas) podrá observar todas las fases (penumbral, parcial y total) del eclipse. Mientras que casi el 31% (2500 millones) verá su totalidad, que durará aproximadamente 80 minutos.
La mejor hora para observar la "Luna de Sangre" es durante la madrugada, específicamente cuando la luna alcanza su fase de totalidad (fase roja) entre las 05:00 y las 06:00 a.m. (hora central) en la mayor parte de América.
En concreto, y sin más rodeos, tienes que saber que la Luna podrá verse de color rojo durante 82 minutos, una cifra excepcional para un fenómeno astronómico de estas características.
Consejos para ver la Luna de Sangre en Argentina
- Elige un buen lugar: busca un sitio con la menor contaminación lumínica posible y una buena vista del cielo y el horizonte.
- No necesitas equipo especial: a diferencia de los eclipses solares, no se requiere ningún filtro o protección especial para ver un eclipse lunar.
- Usa binoculares o telescopio: si tienes, úsalos para observar la superficie lunar con más detalle, ver estrellas cercanas y el oscurecimiento gradual.
- Prepara tu vista: deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad del entorno para poder apreciar mejor la tenue luz de la Luna durante la fase de totalidad.