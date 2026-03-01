Un eclipse lunar es un fenómeno astronómico que se produce cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de manera tal que la Luna atraviesa la sombra de la Tierra.

luna de sangre, fenomeno astronomico La Luna se teñirá de rojo en el cielo durante 82 minutos.

Cuál es la mejor hora para observar a la "Luna de Sangre" en el cielo nocturno

Este eclipse, que se convertirá en uno de los más largos e impactantes de los próximos años, podrá ser observado por miles de millones de personas en todo el mundo y no volverá a repetirse en el cielo con estas características en al menos dos años.