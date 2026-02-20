Luna de Sangre 2026: el ajuste oculto en tu celular para tomar la foto perfecta

El próximo 3 de marzo de 2026, el cielo se convertirá en el escenario de uno de los eventos más impactantes de la década. La Luna se teñirá de un rojo profundo en un eclipse total que promete cautivar a millones de personas.
Sin embargo, para muchos, intentar capturar este fenómeno astronómico con un dispositivo móvil suele terminar en frustración: una mancha blanca borrosa en un fondo negro.
Cómo fotografiar a la Luna de Sangre usando tu celular
El principal problema al fotografiar la Luna es que el software de los teléfonos intenta "iluminar" la oscuridad de la noche, lo que sobreexpone el satélite y borra todos sus detalles y su color rojizo.
Para que este fenómeno astronómico quede inmortalizado correctamente, la estabilidad es clave. Como la Luna de Sangre es más oscura que una luna llena normal, el celular necesitará más tiempo para capturar la luz.
Otro secreto es utilizar el temporizador de 3 o 10 segundos. Al tocar la pantalla para disparar la foto, generamos una vibración mínima que arruina la nitidez. Con el temporizador, la cámara se estabiliza antes de capturar la imagen.
En concreto, los pasos que debes seguir para tomar a la Luna roja en tu celular son los que se muestran continuación:
- Abre la cámara y haz zoom (sin llegar al máximo digital para no perder nitidez).
- Toca la Luna en la pantalla de tu celular hasta que aparezca un cuadro amarillo o blanco.
- Mantén presionado el dedo sobre ese cuadro hasta que leas "Bloqueo de AE/AF".
- Verás que aparece un icono de un "sol" o una barra de brillo. Deslízala hacia abajo drásticamente. Notarás cómo la luz blanca desaparece y empiezan a revelarse los cráteres y el tono carmesí del eclipse.
Argentina, uno de los mejores lugares para ver la Luna de Sangre
De acuerdo a lo informado por Time and Date, solo el 2% de la población mundial (176 millones de personas) podrá observar todas las fases (penumbral, parcial y total) del eclipse. Mientras que casi el 31% (2500 millones) verá su totalidad, que durará aproximadamente 80 minutos. Argentina tendrá una vista privilegiada.
Con respecto a su nombre, hay que decir que la Luna de Sangre se llama así por algo más que su color. De hecho, muchos vinculan el fenómeno astronómico con diferentes escrituras bíblicas, además de mitos y leyendas que giran en torno al mismo.