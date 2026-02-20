Luna de Sangre 2026: el ajuste oculto en tu celular para tomar la foto perfecta

Para que este fenómeno astronómico quede inmortalizado correctamente, la estabilidad es clave. Como la Luna de Sangre es más oscura que una luna llena normal, el celular necesitará más tiempo para capturar la luz.

Otro secreto es utilizar el temporizador de 3 o 10 segundos. Al tocar la pantalla para disparar la foto, generamos una vibración mínima que arruina la nitidez. Con el temporizador, la cámara se estabiliza antes de capturar la imagen.

luna de sangre

En concreto, los pasos que debes seguir para tomar a la Luna roja en tu celular son los que se muestran continuación:

Abre la cámara y haz zoom (sin llegar al máximo digital para no perder nitidez). Toca la Luna en la pantalla de tu celular hasta que aparezca un cuadro amarillo o blanco. Mantén presionado el dedo sobre ese cuadro hasta que leas "Bloqueo de AE/AF". Verás que aparece un icono de un "sol" o una barra de brillo. Deslízala hacia abajo drásticamente. Notarás cómo la luz blanca desaparece y empiezan a revelarse los cráteres y el tono carmesí del eclipse.

Argentina, uno de los mejores lugares para ver la Luna de Sangre

De acuerdo a lo informado por Time and Date, solo el 2% de la población mundial (176 millones de personas) podrá observar todas las fases (penumbral, parcial y total) del eclipse. Mientras que casi el 31% (2500 millones) verá su totalidad, que durará aproximadamente 80 minutos. Argentina tendrá una vista privilegiada.

Con respecto a su nombre, hay que decir que la Luna de Sangre se llama así por algo más que su color. De hecho, muchos vinculan el fenómeno astronómico con diferentes escrituras bíblicas, además de mitos y leyendas que giran en torno al mismo.