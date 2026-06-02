Luna de fresa: cuándo es y desde qué ciudades de Argentina se podrá observar este fenómeno astronómico

luna de fresa astronomia Este fenómeno sucederá el 29 de junio.

A pesar de la sugerente metáfora que evoca tonalidades rosas o rojizas en la superficie lunar, los expertos aclaran que el nombre está exclusivamente ligado a la época de cosecha agrícola y no posee ninguna relación con una alteración real en la coloración de la Luna.

Durante la noche del 29 de junio, el satélite exhibirá su habitual aspecto blanquecino o dorado-anaranjado, idéntico al de cualquier otra Luna llena. No obstante, existe la posibilidad de que adquiera un matiz ligeramente rojizo debido a la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre, el mismo efecto físico que tiñe los amaneceres y atardeceres.

Desde la astronomía, este acontecimiento destaca por ser la primera Luna llena que ocurre con posterioridad al solsticio de junio. Esta posición generará un efecto visual muy particular: mientras que en el hemisferio Norte la Luna se mantendrá llamativamente baja con respecto al horizonte, en el hemisferio Sur tendrá un comportamiento inverso y se posicionará a una altura superior a la que habitualmente acostumbra mostrar.

luna de fresa El calendario lunar nos asegura cuándo será el día que disfrutaremos de la Luna de fresa.

Con respecto a su observación geográfica, el sitio de astronomía especializada Starwalk ha confirmado que el fenómeno se podrá contemplar con absoluta facilidad y nitidez generalizada desde Argentina, salvo que sea una noche de nubes y tormenta.

De acuerdo con las estimaciones horarias suministradas por la misma fuente, el instante de máxima plenitud lumínica de la Luna de fresa será a las 20:57 horas de ese mismo 29 de junio.