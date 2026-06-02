Luna de fresa: cuándo es y desde qué ciudades de Argentina se podrá observar este fenómeno astronómico

La próxima Luna llena de junio recibe el nombre de Luna de fresa y su presencia despierta el interés de aficionados a la astronomía. A continuación, conocerás cuándo se presentará este fenómeno según el calendario lunar y desde qué lugares de nuestro país se podrá observar.
Luna de fresa: cuándo es y desde dónde se puede observar
El calendario lunar marca el 29 de junio como el momento donde se producirá uno de los eventos astronómicos más esperados: la Luna de fresa.
La Luna llena de este mes recibe dicho nombre según las tradiciones de pueblos nativos de Norteamérica. Para estas comunidades aborígenes, la aparición de esta fase marcaba de forma exacta el periodo de maduración de las fresas silvestres, sirviendo como indicador natural del comienzo de la temporada estival en el hemisferio norte.
A pesar de la sugerente metáfora que evoca tonalidades rosas o rojizas en la superficie lunar, los expertos aclaran que el nombre está exclusivamente ligado a la época de cosecha agrícola y no posee ninguna relación con una alteración real en la coloración de la Luna.
Durante la noche del 29 de junio, el satélite exhibirá su habitual aspecto blanquecino o dorado-anaranjado, idéntico al de cualquier otra Luna llena. No obstante, existe la posibilidad de que adquiera un matiz ligeramente rojizo debido a la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre, el mismo efecto físico que tiñe los amaneceres y atardeceres.
Desde la astronomía, este acontecimiento destaca por ser la primera Luna llena que ocurre con posterioridad al solsticio de junio. Esta posición generará un efecto visual muy particular: mientras que en el hemisferio Norte la Luna se mantendrá llamativamente baja con respecto al horizonte, en el hemisferio Sur tendrá un comportamiento inverso y se posicionará a una altura superior a la que habitualmente acostumbra mostrar.
Con respecto a su observación geográfica, el sitio de astronomía especializada Starwalk ha confirmado que el fenómeno se podrá contemplar con absoluta facilidad y nitidez generalizada desde Argentina, salvo que sea una noche de nubes y tormenta.
De acuerdo con las estimaciones horarias suministradas por la misma fuente, el instante de máxima plenitud lumínica de la Luna de fresa será a las 20:57 horas de ese mismo 29 de junio.