Independiente Rivadavia recibe a River tras la salida de Gallardo: hora, TV y probables formaciones

River, con muchas dudas, llega con 10 puntos en el torneo tras el triunfo 3 a 1 frente a Banfield, mientras que Independiente Rivadavia suma 16 unidades (ganó 5, empató 1 y perdió 1) y viene de empatar 1 a 1 ante Racing, en Avellaneda.

Para afrontar este duelo que aparece como clave para ambos equipos en la pelea por la clasificación a la siguiente fase, Berti repetiría el once inicial y Escudero conservaría la base del triunfo del jueves ante Banfield y así encadenar su segunda victoria consecutiva en medio de la transición hacia la llegada de Eduardo Coudet al banco millonario.

Álex Arce entre los convocados

La novedad de la lista de convocados por Alfredo Berti es la presencia de Álex Arce, recuperado de una lesión en la clavícula.

El delantero paraguayo seguramente esté en el banco de suplentes, pero podría tener unos minutos ante River.

Independiente Rivadavia vs. River: datos y probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa DT: Alfredo Berti.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Marcelo Escudero.

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: José Carreras.

Hora: 21:30 – TV: ESPN Premium.