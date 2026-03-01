Mundial de Motociclismo: El argentino Valentín Perrone hizo podio en Moto3 y Bezzecchi ganó en MotoGP

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MotoGP/status/2027982226797863114?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2027982226797863114%7Ctwgr%5E9f1acd2e10b646d561fdf9b7be0a1a0c187d2f6c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.motogp.com%2Fes%2Fnews%2F2026%2F03%2F01%2Falmansa-defeats-quiles-in-last-corner-showdown-for-maiden-moto3-win%2F985400&partner=&hide_thread=false What a way to win your first ever race!



A superb weekend all round for @davidalmansa22 #ThaiGP pic.twitter.com/L0dRtSajv7 — MotoGP™ (@MotoGP) March 1, 2026

Marco Bezzecchi tuvo dominio absoluto en MotoGP

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) tuvo un gran fin de semana en la máxima categoría -MotoGP- del Gran Premio PT de Tailandia, convirtiéndose en el primer piloto de Aprilia en lograr tres victorias consecutivas, Además de haber logrado la pole, pudo también llevarse el triunfo registrando un tiempo de 39' 36'' 270/1000.

motociclismo-motogp-tailandia-marco bezzecchi Marco Bezzecchi y su tercer triunfo consecutivo con Aprilia.

Lo escoltaron los españoles Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), a +5'' 543/1000 y Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team), a +9'' 259/4000.

En tanto el campeón y el subcampeón vigentes del MotoGP, los hermanos Márquez, no pudieron completar la carrera: Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) sufrió un pinchazo que le obligó a abandonar, y Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) se fue al suelo en los últimos giros.