Mundial de Motociclismo: El argentino Valentín Perrone hizo podio en Moto3 y Bezzecchi ganó en MotoGP

El argentino Valentín Perrone fue al podio de la categoría Moto3 del Campeonato Mundial de Motociclismo. En MotoGP ganó Marco Bezzecchi y Marc Márquez abandonó

Raúl Adriazola
Valentín Perrone se subió al podio de Moto3, la categoría telonera del MotoGP en el inicio del Campeonato Mundial de motociclismo.

El fin de semana que ha dado inicio al Campeonato Mundial de motociclismo de la FIM ha sido un subibaja de emociones, y con argentinos como protagonistas. En la categoría más baja, Moto3, un argentino hizo podio y otro fue top ten en el Gran Premio de Tailandia.

En las carreras disputadas este domingo (madrugada argentina), los argentinos que participan en la categoría telonera del MotoGP tuvieron una buena faena, en especial el Coyote Valentín Perrone, que logró el 3° puesto, mientras que marco Morelli fue 8° en el Gran Premio que abrió la temporada.

Valent&iacute;n Perrone arranc&oacute; bien la temporada 2026 del Moto3.

Moto3 con Valentín Perrone en el podio del GP de Tailandia

El ganador de Moto3 fue David Almansa, con un tiempo de 32 minutos 14 segundos 186 milésimas (32' 14'' 186/1000), que sumó así 25 puntos en el campeonato. Lo escoltaron Máximo Quiles (a 03 milésimas/20 puntos), y Valentín Perrone (+9' 480/1000), y sumó 16 unidades. Marco Morelli llegó octavo, a +11' 334/1000, anotando 8 puntos.

Marco Bezzecchi tuvo dominio absoluto en MotoGP

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) tuvo un gran fin de semana en la máxima categoría -MotoGP- del Gran Premio PT de Tailandia, convirtiéndose en el primer piloto de Aprilia en lograr tres victorias consecutivas, Además de haber logrado la pole, pudo también llevarse el triunfo registrando un tiempo de 39' 36'' 270/1000.

Marco Bezzecchi y su tercer&nbsp; triunfo consecutivo con Aprilia.

Lo escoltaron los españoles Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), a +5'' 543/1000 y Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team), a +9'' 259/4000.

En tanto el campeón y el subcampeón vigentes del MotoGP, los hermanos Márquez, no pudieron completar la carrera: Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) sufrió un pinchazo que le obligó a abandonar, y Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) se fue al suelo en los últimos giros.

