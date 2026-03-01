Mundial de Motociclismo: El argentino Valentín Perrone hizo podio en Moto3 y Bezzecchi ganó en MotoGP

El fin de semana que ha dado inicio al Campeonato Mundial de motociclismo de la FIM ha sido un subibaja de emociones, y con argentinos como protagonistas. En la categoría más baja, Moto3, un argentino hizo podio y otro fue top ten en el Gran Premio de Tailandia.
En las carreras disputadas este domingo (madrugada argentina), los argentinos que participan en la categoría telonera del MotoGP tuvieron una buena faena, en especial el Coyote Valentín Perrone, que logró el 3° puesto, mientras que marco Morelli fue 8° en el Gran Premio que abrió la temporada.
Moto3 con Valentín Perrone en el podio del GP de Tailandia
El ganador de Moto3 fue David Almansa, con un tiempo de 32 minutos 14 segundos 186 milésimas (32' 14'' 186/1000), que sumó así 25 puntos en el campeonato. Lo escoltaron Máximo Quiles (a 03 milésimas/20 puntos), y Valentín Perrone (+9' 480/1000), y sumó 16 unidades. Marco Morelli llegó octavo, a +11' 334/1000, anotando 8 puntos.
El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) tuvo un gran fin de semana en la máxima categoría -MotoGP- del Gran Premio PT de Tailandia, convirtiéndose en el primer piloto de Aprilia en lograr tres victorias consecutivas, Además de haber logrado la pole, pudo también llevarse el triunfo registrando un tiempo de 39' 36'' 270/1000.
Lo escoltaron los españoles Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), a +5'' 543/1000 y Raúl Fernández (Trackhouse MotoGP Team), a +9'' 259/4000.
En tanto el campeón y el subcampeón vigentes del MotoGP, los hermanos Márquez, no pudieron completar la carrera: Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) sufrió un pinchazo que le obligó a abandonar, y Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) se fue al suelo en los últimos giros.