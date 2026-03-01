A qué hora llega River a Mendoza: en qué hotel se hospedará para el recibimiento de los hinchas

Es así que River estará llegando a la provincia alrededor de las 21, donde recibirá el acompañamiento de los fanáticos del Millonario que, aunque no atraviesa su mejor momento futbolístico, demuestran que la pasión no entiende de resultados.

El encuentro ante la Lepra mendocina tendrá un condimento muy especial: será la primera vez que el Millonario se presente sin Marcelo Gallardo en el banco de suplentes, el entrenador más ganador de la historia de River.

No obstante, se espera que Marcelo Escudero ponga en cancha a los mismos once jugadores que fueron titulares en el triunfo por 3 a 1 frente a Banfield en el estadio Monumental.

futbol-copa argentina-semifinal-independiente rivadavia-river-Sebastian Villa Independiente Rivadavia y River se vuelven a ver las caras. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Independiente Rivadavia vs. River en el Malvinas Argentinas

Los hinchas de Independiente Rivadavia ingresarán al estadio Malvinas Argentinas por calle Carlos Thays y ocuparán la Popular Sur, la Platea descubierta y el sector Sur de la Platea cubierta.

Por su lado, el público neutral ocupará la Popular Norte y el sector Norte de la Platea cubierta, ingresando por Avenida Libertador.

Los precios de las entradas para los no socios de Independiente Rivadavia son:

Popular Sur: 40.000 pesos.

Descubierta: 60.000 pesos.

Cubiert: 80.000 pesos.

Playa Oficial: 50.000 pesos.

Los precios de las entradas para los hinchas neutrales son:

Popular Norte Neutral: 60.000 pesos.

Cubierta Norte Neutral: 100.000 pesos.

Menores de 12 años: 50% de descuento.

ingresos Los ingresos para el duelo entre Independiente Rivadavia y River.

Posibles formaciones de Independiente Rivadvia vs. River

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Gonzalo Ríos, Matías Fernández; Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT: Alfredo Berti

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Joaquín Freitas. DT: Marcelo Escudero.

El partido correspondiente a la fecha 8 tendrá el arbitraje de Facundo Tello mientras que en el VAR estará José Cardenas. Transmite ESPN Premium.