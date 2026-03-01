Enzo Fernández y Garnacho no pudieron evitar la caída del Chelsea ante Arsenal, líder de la Premier League

Arsenal es el líder de la Premier League con 64 puntos y mantiene una distancia de 5 unidades sobre el Manchester City que tiene un partido menos, mientras que Chelsea quedó 6to con 45 unidades.

Embed - AUNQUE SUFRIÓ, ARSENAL VENCIÓ AL CHELSEA Y LE SACA 5 PUNTOS AL CITY | Arsenal 2-1 Chelsea | RESUMEN

Nuevo triunfo del Manchester United

Manchester United, sin Lisandro Martínez, remontó ante Crystal Palace por 2 a 1 y alcanzó el tercer puesto de la Premier League gracias a una actuación decisiva de Bruno Fernandes, autor del empate y asistente en el gol del triunfo.

El equipo de Old Trafford sumó su sexta victoria en las últimas siete fechas y confirmó su crecimiento en la recta clave del campeonato.

Embed - EL UNITED REMONTÓ UN PARTIDO DIFÍCIL Y SUMA UN INVICTO DE 11 FECHAS | M. United 2-1 Palace | RESUMEN

Crystal Palace sorprendió rápido con el gol de Maxence Lacroix, pero el portugués Fernandes igualó desde el punto penal y, pocos instantes después, asistió al esloveno Benjamin Sesko para concretar la remontada.

Embed - CUARTA DERROTA EN LÍNEA DE LOS SPURS Y UN DESCENSO QUE QUEDA A LA VISTA | Fulham 2-1 Spurs | RESUMEN

En otros resultados, Brighton le ganó por 2 a 1 al Nottingham Forest y lo complicó con el descenso y Fulham profundizó la crisis del Tottenham (Cuti Romero no jugó) al vencerlo también por 2 a 1.