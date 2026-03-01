Enzo Fernández y Garnacho no pudieron evitar la caída del Chelsea ante Arsenal, líder de la Premier League

Enzo Fernández, titular, y Alejandro Garnacho, ingresando desde el banco, no pudieron evitar que Chelsea pierda el clásico londinense ante Arsenal, único puntero de la Premier League.
Los Gunners, de locales, se impusieron 2 a 1 con tantos del francés William Saliba y el neerlandés Jurrien Timber, mientras que la igualdad transitoria de los Blues fue con un gol en contra del ecuatoriano Piero Hincapié.
Enzo Fernández terminó amonestado y remplazado, mientras que Alejandro Garnacho jugó unos minutos, pero no pudo torcer la historia.}
Arsenal es el líder de la Premier League con 64 puntos y mantiene una distancia de 5 unidades sobre el Manchester City que tiene un partido menos, mientras que Chelsea quedó 6to con 45 unidades.
Manchester United, sin Lisandro Martínez, remontó ante Crystal Palace por 2 a 1 y alcanzó el tercer puesto de la Premier League gracias a una actuación decisiva de Bruno Fernandes, autor del empate y asistente en el gol del triunfo.
El equipo de Old Trafford sumó su sexta victoria en las últimas siete fechas y confirmó su crecimiento en la recta clave del campeonato.
Crystal Palace sorprendió rápido con el gol de Maxence Lacroix, pero el portugués Fernandes igualó desde el punto penal y, pocos instantes después, asistió al esloveno Benjamin Sesko para concretar la remontada.
En otros resultados, Brighton le ganó por 2 a 1 al Nottingham Forest y lo complicó con el descenso y Fulham profundizó la crisis del Tottenham (Cuti Romero no jugó) al vencerlo también por 2 a 1.