Deportivo Maipú le gana 1 a 0 a San Martín de Tucumán con un golazo de Lucas Faggioli

Por el golazo del jugador de Deportivo Maipú para vencer momentáneamente 1 a 0 a San Martín de Tucumán. pic.twitter.com/FZTqksOn6d — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) March 1, 2026

El primer tiempo

El Cruzado salió desde el inicio a buscar el triunfo y mantiene presión, recuperando y generando las primeras situaciones de gol en el arco local.

futbol-primera nacional-san martin tucuman-deportivo maipu-amarilla-agüero Aron Agüero del Deportivo Maipú se ganó la tarjeta amarilla por falta al delantero local Benjamín Borasi.

San Martín de Tucumán apostó a pelotazos veloces, y a los 8' Aron Agüero tuvo que cortar un peligroso avance haciendo foul a Borasi y ganándose la tarjeta amarilla.

Pasados los 10' de juego, es el local quien se adueñó del control de la pelota. pero encontró a la defensa maipucina buen parada.

GOL DE MAIPÚ. A los 18' Lucas Faggioli sorprendió subiendo por la derecha, y tras recibir un pase profundo, le dio de volea desde un ángulo muy cerrado y la clavó al segundo palo, abriendo al marcador