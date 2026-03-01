Deportivo Maipú le gana 1 a 0 a San Martín de Tucumán con un golazo de Lucas Faggioli

Deportivo Maipú juega este domingo ante San Martín de Tucumán en un encuentro correspondiente a la 3° fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional.
Por la 3ª fecha de la Primera Nacional, Deportivo Maipú visita a San Martín de Tucumán buscando encadenar dos triunfos
Deportivo Maipú juega este domingo ante San Martín de Tucumán en un encuentro correspondiente a la 3° fecha de la Zona B del torneo de Primera Nacional.
El cotejo se puede presenciar por la plataforma LPF Play y contará con el arbitraje de Álvaro Carrizo.
Deportivo Maipú se puso en ventaja a los 18 m del primer tiempo con una gol del defensor Lucas Faggioli.
El Cruzado salió desde el inicio a buscar el triunfo y mantiene presión, recuperando y generando las primeras situaciones de gol en el arco local.
San Martín de Tucumán apostó a pelotazos veloces, y a los 8' Aron Agüero tuvo que cortar un peligroso avance haciendo foul a Borasi y ganándose la tarjeta amarilla.
Pasados los 10' de juego, es el local quien se adueñó del control de la pelota. pero encontró a la defensa maipucina buen parada.
GOL DE MAIPÚ. A los 18' Lucas Faggioli sorprendió subiendo por la derecha, y tras recibir un pase profundo, le dio de volea desde un ángulo muy cerrado y la clavó al segundo palo, abriendo al marcador