La cineasta mendocina Federica Cafferata, al festival de cine experimental más antiguo del mundo

federica camara Federica en China, junto a su cámara. Allí surgió el corto que hoy presentan en Ann Arbor Film Festival, el más antiguo y prestigioso festival de cine experimental de América del Norte.

“Antes que nada, es una emoción y un honor enorme”, cuenta. “Ann Arbor es un festival que se hace desde los últimos 64 años y no solo es el más antiguo, sino el más reconocido de los más prestigiosos, quizás junto al Festival de Rotterdam, por ejemplo. Y en cuanto al cine experimental, es un tipo de cine y un nicho de creación que va por fuera de los estándares narrativos y estructurales que conocemos y con los que nos vinculamos más habitualmente como público general”, reflexiona.

Su entusiasmo no es solo personal. Es también artístico. “Es un espacio para pensar el lenguaje cinematográfico no solo en términos clásicos, sino todo lo que eso nos posibilita, la imagen y el movimiento”, explica. Y justamente eso es lo que buscó con este corto.

En la misma categoría en la que compite su película han pasado nombres fundamentales de la historia del cine y el arte contemporáneo: Andy Warhol, Agnès Varda, George Lucas, Kenneth Anger y Yoko Ono, entre otros. “Son personas que admiramos profundamente y que nos inspiran a pensar el cine desde otras formas”, dice.

Un corto que nació como un experimento íntimo

El corto nació como un experimento íntimo. En 2024, Federica se mudó a convivir con Napo (Napo Martino), su dupla creativa y también su pareja. En ese mismo momento, fue invitada por el Festival de Cine de Hainan, en China, para presentar su obra anterior, “Canción de Cumbre”, en competencia. La mudanza y el viaje coincidieron con una separación de casi un mes, con 12 horas de diferencia horaria.

De esa tensión nació la idea.

napo y fede Una imagen de la dupla artística y pareja: Napo Martino y Federica Cafferata.

“Este corto surgió como un experimento, una propuesta para mantenernos conectados más allá de la distancia”, relata. Napo, que viene trabajando con música electrónica, compuso un tema imaginando lo que ella estaría viviendo y filmando en China. Federica, por su parte, llevó una cámara Super 8 analógica y registró tres rollos durante su estadía. Filmó pensando en qué imágenes quería llevarle de regreso, qué escenas le recordaban a él.

Durante el proceso ninguno sabía qué estaba haciendo el otro. No hubo referencias compartidas, solo intuición y conocimiento mutuo. Luego revelaron el material, terminaron la música y editaron todo juntos.

El resultado es una pieza que funciona como carta de amor audiovisual. Sin explicaciones explícitas, sin narración convencional, pero profundamente comunicativa. “Creo que demuestra cómo no hacen falta estrictamente palabras para comunicarse. La elección de imágenes y sonidos es un lenguaje en sí”, reflexiona.

fede poster "Por la noche, la mañana", el corto de esta dupla que quedó seleccionado para el prestigioso festival que se desarrollará en Estados Unidos.

Para Federica, poder viajar al festival es parte esencial del proceso creativo. “Hasta ahora hemos sido nosotros dos creando en silencio, en privado. Cuando ese material pasa a estar en pantalla y se encuentra con otros, se generan conversaciones, se hacen preguntas, se descubren nuevas partes del material. Existen tantos cortos como personas lo vayan a ver”, señala.

"En los festivales de cine se da algo muy especial", dice Federica

Esa instancia colectiva es, para ella, aprendizaje puro. “En los festivales se da algo muy especial: compartir con personas interesadas en lo mismo, pero con perspectivas de distintas partes del mundo. Es un intensivo de conexión y de crecimiento increíble”, agrega.

Además de cineasta, Federica es distribuidora. Trabaja en ACT Distribución, que desde marzo pasará a llamarse Ziggy Film Distribution, una agencia que lleva adelante junto a Axel Cheb Terrab. Desde allí acompañan la circulación internacional de películas independientes, gestionan estrategias de festivales y construyen redes.

Por eso, su viaje también tiene una dimensión profesional estratégica. “Es un momento para hacer contactos, para dar a conocer mi trabajo y también para aprender y traer herramientas nuevas para la agencia y los proyectos con los que trabajamos”, explica.

Aquella película de su niñez que marcó un antes y un después

Su vínculo con el cine comenzó desde muy chica, a partir de la actuación en una película que protagonizó en su infancia: Road July. Sin embargo, no hubo un plan maestro detrás. “Nunca lo imaginé ni fue un proceso consciente. Se fue dando de manera natural y se volvió cada vez más importante en mi vida. No solo como actividad, sino como influencia. Descubrí mucho de mí y del mundo a través del cine”, advierte.

Hoy, el cine es su lenguaje principal de comunicación. Y eso se ve con claridad en este corto. “Al fin y al cabo es una carta de amor”, dice. Pero también es una exploración formal, una apuesta por un cine que se permite experimentar.

Road July.jpg "Fede" en pleno rodaje de Road July, la película que filmó en su infancia y que despertó su pasión. Aquí junto al actor Francisco Carrasco.

Federica está en Mendoza en este momento, conectada con su ciudad, pero ya preparando su regreso a Buenos Aires y luego su viaje a Estados Unidos. Su presente es dinámico, móvil, internacional. Sin embargo, su identidad artística conserva una raíz clara.

Que una realizadora mendocina llegue a un festival con 64 años de historia, referente mundial del cine experimental, no es casualidad. Es el resultado de una búsqueda constante, de trabajo silencioso, de sostener una mirada propia incluso cuando el contexto no siempre acompaña.

Road July es uno de los films mendocinos destacado en el festival. "Nunca imaginé esto ni fue un proceso consciente", señala, respecto de aquella película que marcó su vida.

En pocos días, cuando las luces se apaguen en una sala de Ann Arbor y “Por la noche, la mañana” comience a proyectarse, habrá mucho más que una película en pantalla. Habrá años de trabajo, una historia de amor convertida en imágenes y una mendocina que logró que su voz encuentre eco en uno de los escenarios más prestigiosos del cine experimental internacional.

Buscan apoyo para el viaje del coautor, Napo Martino

Aunque el festival cubre el alojamiento y los viáticos durante la estadía en Estados Unidos, por el momento viajará únicamente Federica. Tanto ella como Napo Martino —coautor del cortometraje y parte fundamental del proceso creativo— están gestionando apoyo para poder cubrir el pasaje de él y que la obra pueda estar representada por ambos en Ann Arbor.

napo martino Napo Martino es DJ y en Instagram figura como @napomartino / @sonocer000.

Se han comunicado con embajadas, organismos culturales, el Fondo Nacional de las Artes, fundaciones y museos en busca de colaboración, pero aún no han recibido una respuesta definitiva. Para ellos es importante subrayar que se trata de un trabajo íntegramente colaborativo, concebido y realizado en un proceso 50/50, y que poder compartir esta instancia internacional juntos sería también una forma de honrar el espíritu con el que nació la película.

Cómo seguirlos en Instagram

Federica Cafferata: @federiza___

Napo: @napomartino / @sonocer000

Distribuidora: @actdistribucion