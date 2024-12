Federica Cafferata: la joven cineasta mendocina que compite en festivales internacionales

Federica Cafferata en la alfombra roja del festival de China con su asistente de dirección Faustina Van Thienen y su productor Gerardo Montenegro.jpeg La joven directora de cine mendocina en la alfombra roja del festival de China, donde compitió con su corto Canción de Cumbre. Estuvo acompañada por su asistente de dirección, Faustina Van Thienen, y su productor Gerardo Montenegro. Foto: Gentileza Federica Cafferata

Desde ese otro lado del mundo, la joven actriz y directora de cine Federica Cafferata dialogó con Diario UNO para repasar su carrera cinematográfica y cómo filmó en su Mendoza natal su primera producción con la que debutó como directora este 2024 y que la llevó a recorrer festivales internacionales.

Porque además, con otro cortometraje que produjo, "Humedad", asistió al festival español de Sitges. Y anticipa también que su estadía en China la inspiró para empezar a escribir lo que será su primera película.

Federica Cafferata cineasta mendocina.jpg Tras su debut como directora de cine con el corto Canción de Cumbre, Federica se lanza a escribir el guion de su primer largometraje. Foto: Gentileza Federica Cafferata

"Estoy empezando a escribir mi primer largometraje, el viaje a China movilizó muchos contactos e inspiración que me motivaron a poner a andar una idea a la que le venía dando vueltas hace tiempo", revela la actriz y directora de cine.

El tránsito de actriz a directora de cine que pisa festivales

Federica Cafferata viene de una casa que la ha nutrido del arte desde muy pequeña. Si bien su mamá Soledad Bermejo es arquitecta y psicóloga, durante mucho tiempo formó parte de la escena del teatro mendocino. De bebé asistía a talleres de estimulación artística y a los 4 años tomó sus primeras clases teatrales con el Flaco Suárez.

A través de la amistad de su mamá con Gaspar Gómez se le dio la oportunidad de protagonizar la película Road July junto al actor Francisco Pancho Carrasco. Hizo el casting y quedó seleccionada. Ese verano de 2011 se fue de vacaciones con sus tíos y se llevó el guion a la playa para estudiar.

Con 9 años empezó el rodaje, para lo cual tuvo que faltar un mes y medio al colegio. Así debutaría como actriz en una película que pronto se convirtió en un ícono del cine mendocino. Con este filme, tuvo gran éxito en taquilla,

road-july Con 10 años de edad, Federica Cafferata fue actriz protagónica en la exitosa película mendocina Road July junto a Pancho Carrasco.

Hacía las tareas en los tiempos libres de filmación, con ayuda del equipo técnico y artístico de la película; y dice que para ella "era todo como un juego". Un juego que le sirvió para darse cuenta cómo el cine es tan distinto al teatro.

Cree que su timidez la llevó a enamorarse de las cámaras porque "me sentía mucho más cómoda que arriba del escenario, frente al público". Reconoce que se fascinó con el cine gracias a Road July pero no le gustó para nada la exposición tras el estreno.

La road movie de Gaspar Gómez, recordada por ese viaje en un destartalado Citroen 3CV celeste que emprenden los protagonistas, tuvo su derrotero en festivales internacionales.

Sin embargo, la actriz cuando ingresó a la secundaria se interesó más por la política, la historia, la literatura. Participaba en los Modelos de Naciones Unidas con el convencimiento de que iba a estudiar Derecho. "Pero cada vez que pensaba eso, el cine se me interponía", reconoce en esta entrevista.

La joven directora ve al cine como una forma de hacer política

En 2013 la convocan para filmar el cortometraje Sea Child en Colombia que la llevaría de vuelta a pisar festivales internacionales. En Cannes filmó otro corto de un cineasta mexicano y 2 años después, cuando estaba a punto de ingresar al preuniversitario de Derecho, ese audiovisual ganó un premio en España.

Entendió que "el cine también es hacer política, que las artes son una herramienta política enorme", afirma quien con 18 años partió a Buenos Aires para finalmente meterse a la carrera de cine, con la intención de ser directora porque "siempre me gustó contar historias y tener la autonomía para contarlas".

Canción de Cumbre estrenó en Bafici, un festival que para ella es especial porque desde que pisó Buenos Aires fue su lugar de pertenencia y de referencia para la carrera cinematográfica que estaba emprendiendo. "Iba todos los días a ver 3 o 4 películas por día, casi no dormía para no perderme ninguna mientras cursaba en la facultad". Por eso, cuando se vio en el catálogo con su cortometraje este año "no lo podía creer".

Rodaje del cortometraje de Federica Cafferata Canción de cumbre 2.JPG Potrerillos fue una de las locaciones del rodaje de la ópera prima de la joven directora de cine que se exhibió en varios festivales. Foto: Gentileza Federica Cafferata

Federica tiene un título intermedio como técnica en la Universidad del Cine (Ucine) pero le falta la tesis para obtener la licenciatura. Un objetivo que se propuso cumplir este próximo 2025, un nuevo año que la entusiasma con la idea también de avanzar en lo que será su primera película de larga duración.

La actriz fundó su propia productora de cine

Mientras avanzaba en sus estudios universitarios en Buenos Aires, junto a otro mendocino, Julián Bustelo Drovandi, la actriz fundó la productora Irónica Cine en 2021, motivada por la salida de la pandemia, y le dio mucha experiencia hasta el año pasado. "Lo más lindo de Irónica fue que pudimos conectar equipos de Mendoza y de Buenos Aires para trabajar", destaca Federica.

De esta forma, la productora le sirvió de puente entre ambas provincias, y en su provincia natal ella y Bustelo Drovandi rodaron dos cortos: "Si vos te vas", de Julián; y "Canción de Cumbre", de Federica; ambos con equipos mitad de Buenos Aires y mitad de Mendoza.

"Con estos cortos descubrimos la importancia de representar el lugar propio, contar historias en el escenario donde habíamos crecido, que los personajes hablaran como hablamos nosotros, queríamos reencontrarnos con nuestras raíces", se sincera la joven actriz y directora de cine mendocina.

Canción de Cumbre surgió a raíz de un seminario de cine y literatura donde Federica estaba trabajando la transposición literaria en el universo cinematográfico.

"El resultado terminó siendo algo completamente distinto a lo que pensé en un primer momento, lo que se mantuvo siempre fue la idea de la montaña como un espacio propenso al terror y la ciencia ficción porque en esa inmensidad es difícil saber de dónde viene el peligro o hacia adónde escapar", cuenta acerca de su ópera prima que tuvo reconocimiento en festivales internacionales de cine.

Para la directora de cine fue "un sueño" filmar en Mendoza

Con esa idea en mente, Cafferata desarrolló la historia de Canción de Cumbre, se propuso "pintar su aldea para pintar el mundo", la filmó en su tierra natal y acaba de formar parte de la competencia oficial del HIIFF 2024 en China.

Rodaje del cortometraje de Federica Cafferata Canción de cumbre 3.jpg A sus 24 años, la directora de cine mendocina Federica Cafferata filmó su cortometraje Canción de Cumbre en la montaña. Foto: Gentileza Federica Cafferata

"Filmar en Mendoza fue un sueño. Estar en el medio de Potrerillos con un equipo de Buenos Aires y otro de Mendoza que se unieron para un proyecto mío, fue un orgullo", expresa con una sensibilidad elocuente la directora de cine.

Y confiesa que "el rodaje en la montaña fue todo un desafío, tuvimos que luchar contra el clima. Todo eso quedó reflejado en el corto y lo enriqueció".

El cine que nos interpela

El corto contó con el apoyo de la Ucine, con equipamiento de cámaras, luces y la postproducción, el resto fue con financiamiento propio. "Ahorros personales, colaboración de las familias, encuentros de cine debate que hicimos en un bar de la Arístides durante el verano pasado y gente que aportó en una cuenta de 'cafecito' que habíamos abierto", describe la actriz su metodología para fondear la producción.

Canción de Cumbre tuvo su premiere en el Bafici porteño, luego estuvo en competencia en el festival Equinoxio de Bogotá (Colombia) y acaba de competir en el Festival Internacional de Cine de la Isla de Hainan (HIIFF 2024, China). A su vez, la joven cineasta formó parte del Festival de Cine de Mar del Plata, en noviembre pasado, donde moderó paneles de conversación con críticos y directores y directoras.

Y para completar su gran año, pisó la alfombra roja de Sitges en España, porque el cortometraje Humedad que ella produjo formó parte de la competencia oficial. "Fui acompañando a Julieta Quiroga, directora del corto, y el actor del corto Napo Martino", comenta quien de allí, sin escalas, voló al país asiático.

Federica Cafferata junto a otros directores de cortos en competencia en China.jpeg La directora de cine mendocina, Federica Cafferata, junto a los demás realizadores de cortos que compitieron en el festival chino. Foto: Gentileza Federica Cafferata

La actriz y realizadora de cine mendocina dice que su corto Canción de Cumbre tiene que ver con la tierra, "con la relación que tenemos con el planeta y el cuidado que hacemos del lugar donde vivimos". Así como le interesó trabajar "la sabiduría de los niños" y por ello está protagonizado por dos chicos de corta edad.

Para seleccionar a la dupla de niños actores Federica realizó un casting. De todos modos, conocía a los elegidos, "Lucas Barletta es mi primo y Justo Sánchez Vega es hijo de una amiga de mi mamá", y eso le posibilitó la confianza que tenía que tener con ellos para llevar a cabo el plan de rodaje.

"Son muy sensibles, entendieron cuál era la clave del corto y fue maravilloso trabajar con ellos, son muy profesionales", sostiene la cineasta y afirma que los ensayos buscaron generar un vínculo cercano entre ellos ya que "no se conocían y tenían que hacer de hermanos". Así que la estrategia pasó por el juego, "vimos muchos videos, comimos muchos bizcochuelos y después les mostré cómo era un rodaje para luego filmar".

El camino para formar parte de la industria del cine

El balance que hace Federica de este año que está por terminar es "de agradecimiento". "Que mi corto haya tenido visualización, el contacto con la gente, la presencia en festivales como directora, no me lo termino de creer mucho, es una maravilla", manifiesta.

Más allá de los contactos que posibilitan establecer los festivales internacionales, la directora mendocina rescata que "conocer personas de la industria de todas partes del mundo me abre también el abanico creativo y mental de las posibilidad que me brinda esta disciplina del cine, así como nuevos modos de producir cine".

Federica quiere dejar en claro que este presente lo alcanzó después de muchos rechazos: "Mi casilla de mails está llena de 'no' de festivales donde mandé el corto".

Federica Cafferata en el festival de Sitges en España.jpeg La realizadora de cine mendocina en el Festival de Sitges, en España, adonde compitió este año un cortometraje que ella produjo. Foto: Gentileza Federica Cafferata

-Sos actriz, productora, directora… ¿hoy los cineastas tienen una formación más integral a comparación de épocas pasadas? ¿En qué rol te sentís más auténtica?

-El cine es un arte colectivo, no se puede pensar en las áreas de forma aislada. Agradezco mucho a mi universidad que desde el primer momento nos fomenta a ir probando distintos roles. Trabajé como actriz, productora, directora de arte, todo eso se va enriqueciendo mutuamente. El rol en el que me siento más cómoda y más me gusta hacer es el de la dirección.

Su trabajo como conductora en una plataforma de cine

-A la par trabajás en Peliplat, una plataforma de crítica de cine y base de datos. ¿Cuál es tu tarea?

-A Peliplat entré en marzo de este año como especialista de cine para completar la base de datos de películas, series y otras producciones. Yo escribo sinopsis y biografías de celebridades, principalmente. Este trabajo me ayudó a ampliar muchísimo mi noción de la construcción de una carrera, porque narro todo el recorrido que hizo una personalidad que he visto en mil películas hasta llegar adonde está. La plataforma me permitió crecer y hace poco lanzamos el podcast "Botana Crítica" de Peliplat en el que cual soy conductora y entrevisto a críticos de cine una vez por semana. Me fascina toda esa parte académica y de análisis del cine, estoy aprendiendo un montón. Además me dio la posibilidad de viajar, en septiembre fui al festival de cine de Vancouver (Canadá) y trabajé en las oficinas de Peliplat de allá también. Ahora estoy en China, me quedé después del festival donde presenté mi corto para trabajar en la sede de Peliplat acá.

-¿Te proyectás filmando fuera del país?

-Me encantaría, sería todo un desafío de filmar bajo códigos culturales, sociales, lingüisticos que no son los propios. No lo descarto pero ahora estoy con muchas ganas de filmar en Argentina, no sólo por contar historias propias y locales sino porque hay mucho talento en nuestro país, gente de la que aprendo muchísimo.

Cómo la ven hoy quienes la vieron crecer como actriz

El realizador de cine Gaspar Gómez puso el ojo en ella para que su película Road July. Y acertó como un campeón. El trabajo de aquella pequeña Federica tuvo que ver también con el éxito de su filme, en 2011.

"Lo llamativo de Fede es que todos los pasos que ha ido dando han sido sólidos. Cuando estábamos en el Festival de Cine Latino en Nueva York se la llevan a hacer un corto a Colombia que luego entra en Cannes, después hace la carrera y su corto va a festivales... todo lo que hace Fede tiene una estrella, y súper merecida porque ha hecho mucho por formarse y posicionarse, mirando las cosas desde un lugar sensible y muy personal. Esto recién empieza. Fede seguirá siendo noticia durante mucho tiempo", opina el director Gaspar Gómez.

En tanto, su coprotagonista en aquella producción, el actor Pancho Carrasco la recuerda como una niña "híper mega tímida, la conocí antes de hacer Road July porque yo hacía teatro con su mamá y ella la acompañaba". Y aporta: "Detrás de esa niña tímida, muy sensible e introvertida descubrimos a una actriz muy power, de mucho aguante en rodajes intensos; es una profesional increíble, bellísima, con todo su andar en el cine, siento un poco de orgullo en eso de haber acompañado a alguien tan talentoso en los inicios de su carrera".