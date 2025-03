Amanda Barnes, la maestra del vino que desde Mendoza y con acento inglés se hace oír en el mundo

Tanto es así que ha presenciado fiestas de la Vendimia en el teatro griego Frank Romero Day y hasta celebró su título de Master of Wine cual egresada de secundaria mendocina, por las calles de la ciudad, arriba de un bus de El Oro Negro.

Desde Mendoza logró ser "maestra del vino" internacional

Los comienzos fueron un aprendizaje intenso. Se formó en el campo, viendo la labor de enólogos y agrónomos en las fincas mendocinas, complementando su formación académica con estudios en la sede local de la EAS (Escuela Argentina de Sommeliers) y logrando las certificaciones del prestigioso WSET (Wine & Spirit Education Trust) de Londres, Inglaterra.

Con perseverancia, Amanda alcanzó el diploma WSET y esa fue su puerta de entrada para embarcarse en el desafiante camino del Master of Wine, un título que pocos en el mundo poseen. De hecho, sólo una argentina integra ese selecto grupo, Marina Gayan, quien en su momento obtuvo la membresía residiendo en Londres. El camino inverso hizo Barnes.

Siempre me fascinó Sudamérica a través de su literatura -me encantaba el realismo mágico-, y fueron las palabras de Borges y García Márquez las que me inspiraron a viajar aquí.

Amanda Barnes - periodista del vino - Master of Wines - inglesa radicada en Mendoza En Mendoza, la inglesa Amanda Barnes descubrió su pasión por el vino. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Después de trabajar en periódicos en el Reino Unido y completar su Máster en periodismo, Amanda Barnes decidió venir a Mendoza para aprender sobre el vino "y ahí fue cuando me enamoré de él".

Viajar por el mundo está en su esencia, y el vino se lo permite

"Me mudé aquí en 2009, y en ese momento casi ningún periodista de vinos de afuera de Argentina visitaba regularmente el área. Esto me dio una oportunidad única de ver la escena vinícola desde adentro, mientras podía comunicarlo a nivel internacional", rememora.

Viviendo entre dos mundos, se considera tanto mendocina como ciudadana global. Su hogar, su gato y sus pertenencias están en Mendoza, pero su profesión la lleva constantemente a congresos, proyectos literarios y estudios en el exterior. Viajar, para ella, no es solo un placer sino una necesidad profesional y personal.

Amanda Barnes periodista de vino.jpg Entre otros países, Amanda Barnes trabaja en Chile, analizando sus vinos. Foto: Gentileza Amanda Barnes

Andar por el mundo es parte de la identidad de Amanda Barnes. "Mis padres me inculcaron un espíritu aventurero y la idea de que viajar es esencial para el crecimiento personal", nos cuenta en entrevista con Diario UNO.

La desigualdad de género también existe en la industria del vino

Y reflexiona: "Afortunadamente, vivimos en una época en la que las mujeres pueden viajar de forma independiente y profesional con mucha más libertad que nunca antes".

En cuanto a la equidad de género en la industria del vino, Barnes reconoce que si bien ha habido avances, todavía persisten barreras y prejuicios. Cree firmemente que las mujeres deben ser reconocidas por su capacidad profesional y no solo por su género. Aunque Mendoza ha sido un espacio acogedor, la mentalidad tradicional sigue presente y es necesario avanzar hacia una mayor inclusión.

Me resulta agotador que todavía se nos define por nuestro género en lugar de por nuestras capacidades demostradas como profesionales. En Mendoza todavía existen prejuicios profundamente arraigados -tanto por parte de hombres como de mujeres- que asumen que las mujeres deberían estar en casa criando hijos en lugar de liderar en el ámbito laboral.

El obstáculo de la poca importación de vinos para su carrera

El desafío de formarse en Mendoza, aunque enriquecedor, tuvo sus dificultades. Considera que la falta de acceso a vinos importados ha sido un obstáculo. De todas formas, con esfuerzo y dedicación, logró superar esas barreras y demostrar que es posible alcanzar la excelencia en el mundo vitivinícola desde el Sur.

-¿En qué sentido la importación de vinos ayudaría al perfeccionamiento académico de los estudiosos de la bebida en Mendoza?

-Mendoza es un lugar fantástico para estudiar vino, porque la industria y los viñedos están justo aquí, al alcance de la mano. En ese sentido, es ideal. Los institutos aquí hacen un buen trabajo, pero enfrentamos el gran desafío en la educación vinícola de alto nivel que es la falta de acceso a vinos importados e internacionales.

Si bien Mendoza ofrece una base teórica excelente, la cata es mucho más difícil, lo que explica por qué nadie antes que yo ha aprobado el MW mientras vive en Argentina.

Amanda Barnes - periodista del vino - Master of Wines - inglesa radicada en Mendoza Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

La experta en vinos desea que "esto cambie a medida que se flexibilicen las importaciones", ya que para ella "probar vinos de todo el mundo es crucial para comprender mejor lo que hace únicos a los vinos argentinos".

Quiere atraer a las nuevas generaciones su pasión por el vino

Como vemos, su recorrido no ha estado exento de desafíos. Como periodista, ha enfrentado la dificultad de sostenerse económicamente en un mundo donde los medios reducen presupuestos y la información independiente lucha por mantenerse relevante.

Como comunicadora del vino, entiende que el reto actual es atraer nuevas generaciones de consumidores, adaptándose a las tendencias sin perder la esencia del producto.

En el mundo del vino, el reto es mantenerlo relevante para una base de consumidores en constante evolución. Las tendencias y hábitos cambian, pero el vino está profundamente arraigado en la cultura. Nuestro desafío es comunicar su belleza de manera efectiva a las nuevas generaciones de consumidores.

Por eso, asegura que el mayor desafío en los últimos 20 años ha sido poder vivir del periodismo independiente. "Los presupuestos de los periódicos y revistas siguen reduciéndose, y si los lectores y las empresas no empiezan a valorar el periodismo auténtico, perderemos voces imparciales en la industria", considera quien ha publicado la "Guía de vinos de Sudamérica".

Amanda Barnes - periodista del vino - Master of Wines - inglesa radicada en Mendoza Ser una periodista independiente dentro de la industria del vino no es tarea fácil para Amanda. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

Una carrera llena de premios, libros y hazañas para brindar

El año pasado, Amanda fue distinguida como la Mejor Comunicadora Integral de Vinos en los 67 Pall Mall Global Wine Communicator Awards que por primera vez se entregaron en Londres. Esto gracias a su trayectoria, escribiendo para revistas especializadas, periódicos y libros internacionales, entre ellos Decanter Magazine y Hugh Johnson's Pocket Guide. También es editora del Circle of Wine Writers.

Amanda Barnes premio a la mejor comunicadora integral de vinos 2024.jpeg Barnes con el premio a Mejor Comunicadora Integral de Vinos en los Pall Mall Global Wine Communicator Awards, celebrados en septiembre pasado en Londres. Foto: Gentileza Amanda Barnes

Ahora bien, convertirse en Master of Wine con residencia en Sudamérica es, para ella, un orgullo y una responsabilidad. Su meta es usar este logro como plataforma para visibilizar las regiones vinícolas del continente.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Bolivia y Perú son territorios con historias y tradiciones vinícolas que merecen mayor reconocimiento en la escena internacional. Con ese propósito, continúa trabajando incansablemente.

De ahí que su tesis de graduación se enfocó en las variedades criollas de Sudamérica, una elección que responde a su interés por reivindicar estas uvas subvaloradas y demostrar su potencial en la producción de vinos de calidad.

Festejó su título de Master of Wine arriba de un bus de egresados

El día en que recibió su título de Master of Wine, la británica Amanda Barnes decidió celebrarlo al estilo mendocino, a tono con su lugar de residencia. Entonces lo hizo recorriendo las calles de la Ciudad de Mendoza en un colectivo de egresados.

Con música de los '80 y '90, glitter y peluca rosa recorriendo el centro mendocino arriba de un bus de El Oro Negro, la periodista festejó con sus amigos un hito que le llevó años de esfuerzo y dedicación. Fue un momento de alegría pura antes de la ceremonia oficial en Londres, en noviembre próximo, donde el protocolo será más estricto.

Durante años vi los colectivos de egresados recorriendo las calles de Mendoza y siempre me pareció muy divertido. Así que cuando estaba terminando mi tesis de Master of Wine, me prometí que si aprobaba, alquilaría El Oro Negro.

Queda demostrado que su vínculo con Mendoza es profundo y emocional. Porque también ha presenciado fiestas nacionales de la Vendimiaen el teatro griego Frank Romero Day.

Disfruté mucho asistir a la Vendimia en mis primeros años aquí y entiendo perfectamente su atractivo como un gran evento para los turistas. Sin embargo, hoy suelo buscar un poco de tranquilidad y escapar durante ese fin de semana.

Y aunque disfruta de la energía que se vive entre los viñedos, prefiere mantenerse al margen del trabajo de los enólogos en esa época de alta tensión. "Es un momento de emociones intensas, donde todo el esfuerzo de un año se materializa, valoro mucho lo estresante pero también emocionante que puede ser", sostiene la periodista.

"Mendoza se ha vuelto muy cara"

En su análisis del presente del vino mendocino, Amanda Barnes destaca que uno de los principales desafíos es el aumento de costos, que está afectando su competitividad a nivel internacional. Para ella, es fundamental que la industria se mantenga alineada con las expectativas globales para seguir siendo relevante en el mercado.

Uno de los mayores riesgos en este momento es el precio. Argentina, y especialmente Mendoza, se ha vuelto muy cara, ya sea en enoturismo, gastronomía o incluso en el precio de algunos de los vinos.

La periodista especializada en vinos asume que al volverse Mendoza una plaza poco conveniente para visitantes americanos o europeos, "sus costos ya no son competitivos respecto a otros destinos vinícolas de primer nivel, y no ofrecen el mismo nivel de valor que los consumidores internacionales esperan".

Amanda Barnes - periodista del vino - Master of Wines - inglesa radicada en Mendoza Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

En este contexto, la disminución del turismo este año "ya está mostrando el impacto que estos altos precios están teniendo", reafirma.

Desde su primer encuentro con el vino en la infancia hasta su consolidación como referente internacional, la trayectoria de Amanda Barnes es pura inspiración.

Si Mendoza sigue encareciéndose, corre el riesgo de dañar su reputación, algo que podría tardar años en recuperarse. La economía global enfrenta desafíos y la industria del vino siente el impacto en todo el mundo.

Con pasión, conocimiento y una visión clara, continúa su misión de dar a conocer el vino sudamericano al mundo, convencida de que su historia y su identidad merecen ser contadas y valoradas.