Alejandro Vigil sobre la importación de vinos: "No hay calidad ni precio en el vino de mesa local"

►TE PUEDE INTERESAR: El titular de la Asociación de Viñateros cruzó a Peñaflor: "Qué esperar de un burro más que una patada"

termidor peñaflor.jpg El cartel muestra la procedencia de este vino: de Chile.

El vino de mesa local en problemas

El empresario bodeguero Alejandro Vigil afirmó que "hay que entender que uno de los problemas más graves que tenemos hoy es que no hay calidad en el vino de mesa a buen precio" y en función de ello "es muy difícil competir".

Así, si bien entiende que lo ideal sería que ninguna empresa necesitara importar vinos desde Chile, justificó la decisión de Peñaflor de hacerlo.

"Me encantaría que no pasara; pero hoy no somos productivos", comenzó. Y explicó:

"No tenemos viñedos nuevos, no tenemos tecnología en nuestros viñedos, no tenemos agua, no podemos ser productivos".

Vigil pone en desventaja así la situación mendocina respecto de la del sur de Francia, "donde producen 200 o 300 quintales", o la de España, que está en "zona de riego"; o "la de Chile mismo que tiene tiene todo totalmente tecnificado y protegido contra heladas, que es el problema mayor de la vitivinicultura".

viñedo chile.jpg Peñaflor aseguró que hace 6 meses que busca vino genérico en el mercado interno y no lo consigue.

Y enfatizó: "No hay calidad en el vino de mesa a buen precio" y así, "es muy difícil competir".

Juan Schamber, gerente de Relaciones Institucionales del grupo Peñaflor, señaló a su vez que la importación de vinos no es un objetivo de la empresa y que simplemente se recurrió a ella, no por una cuestión de precios, sino "porque no conseguimos vino genérico (para Termidor) y necesitamos que nuestros consumidores sigan teniendo los vinos en las góndolas".

La crítica de la Asociación de Viñateros

Uno de los cuestionamientos más firmes a la decisión de Peñaflor llegó desde la Asociación de Viñateros de Mendoza. Matías Manzanares dijo este fin de semana en Conexión Agro que se trata de una "maniobra para bajarle el precio a la uva o al vino" y que "de un burro no podemos esperar más que una patada".

viñedo uva vino.jpg

El peronismo puso el ojo en el gobierno nacional

La productora vitivinícola y diputada provincial Gabriela Lizana, una de las referentes del massismo en Mendoza, analizó que la importación de vino está dentro de las consecuencias de las políticas del gobierno de Javier Milei.

"¿Fingimos demencia?", se preguntó. "Cualquiera que haya prestado un mínimo de atención a las propuestas electorales a presidente, podría haber apostado a que esto pasaría, sin temor a equivocarse. Milei fue claro y lo es: apertura indiscriminada y la eliminación del Estado en la economía".

Lizana aseguró que la importación de vino extranjero implica para la economía mendocina:

Competencia desleal con normativas locales.

Etiquetas que desplazan la identidad nacional.

Destino de recursos financieros hacia el exterior.

"Los altos costos de producción en Argentina, incluyendo la energía eléctrica, hacen que los precios ofrecidos por importadores sean inferiores a los costos locales, generando un impacto devastador en los productores nacionales", planteó.

Y pidió revisar la lógica de las importaciones: "Debemos priorizar la producción nacional para promover el desarrollo territorial, la creación de empleo y la reducción de la pobreza".

La importación masiva de vino extranjero no sólo afecta a los productores locales, sino también a los consumidores, quienes pueden terminar adquiriendo productos de menor calidad a precios desproporcionadamente altos".