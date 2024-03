El titular de la Asociación de Viñateros cruzó a Peñaflor: "Qué esperar de un burro más que una patada"

►TE PUEDE INTERESAR: Argentina cierra el primer trimestre con recesión, inflación, pérdida de empleo y consumo en caída

"Los productores tienen que saber que lo que buscan es terminar de liquidarnos, de pagarnos lo menos posible, a esa gente no hay que venderles", aseveró.

Rebajado. Tomar vino con soda estaba mal visto, pero ahora el sifón es un aliado estratégico para aumentar las ventas. El vino genérico, para vender en el típico envase de tetrabrick, se vende a razón de $500 pesos por litro. Según los viñateros, con la importación de 5 millones de litros desde Chile, la gente de Peñaflor busca que bajar el valor en el mercado interno.

La versión de Peñaflor: "No conseguimos vino local"

Juan Schamber, gerente de Relaciones Institucionales de Peñaflor, hizo declaraciones en Nihuil pertinentes al tema de la importación de vinos genéricos de Chile.

Sostuvo que es una decisión que han tomado después de que un grupo de especialistas de la bodega que él representa se pasaron 6 meses buscando el vino que necesitan en el mercado local y no consiguieron. Cabe aclarar que el vino que buscan es específicamente para la marca Termidor.

"A lo mejor sí hay vino genérico y todo se trate de especulación. Quizá no nos quieren vender a nosotros, no sé por qué" (Schamber) "A lo mejor sí hay vino genérico y todo se trate de especulación. Quizá no nos quieren vender a nosotros, no sé por qué" (Schamber)

También dijo que no es intención de Peñaflor romper los precios del mercado interno, y que con la cantidad que van a importar esto no tendría por qué ocurrir. Según evaluó, ni siquiera se pueden alterar un poco los precios en la industria nacional con tan poco volumen de importación. En 2022, por ejemplo, se fraccionaron en bodegas de Mendoza más de 600 millones de litros.

Sin embargo, los productores mendocinos están que trinan y Manzanares hizo público ese enojo a través de la radio. Sospechan que se trata de una maniobra para presionarlos a que cedan en las negociaciones.

Según los productores, es una maniobra para bajarle el precio al vino

Manzanares manifestó que no le extraña que Peñaflor esté haciendo esto para bajar el precio de la uva y el vino. "ya estamos acostumbrados, hacen otras maniobras también cerca de la vendimia".

En primera instancia, aseguró que sí hay stock, no falta vino genérico, pero lo que puede estar ocurriendo es que "Peñaflor lo quiere comprar a un precio más bajo que el que han determinado los productores". Actualmente, el precio del litro de vino genérico es de alrededor de $500, y si lo importan, no va a variar mucho.

"El problema es la intención. Siempre están viendo cómo bajar el precio del vino", recalcó el representante de los viñateros.

Al respecto de este tema, instó a los productores locales a no venderle a Peñaflor.

Están en todo su derecho de importar, más con este gobierno que lo permite, pero yo les digo a los productores que hay mucha oferta que propone pagar lo mismo que ellos, por eso no hay que venderles Están en todo su derecho de importar, más con este gobierno que lo permite, pero yo les digo a los productores que hay mucha oferta que propone pagar lo mismo que ellos, por eso no hay que venderles

También exhortó a los consumidores a no elegir en las góndolas vino que provenga de productores chilenos.

"Entiendo que quieran pagar menos, pero tampoco el precio va a hacer una gran diferencia. Nuestros vinos tienen muchos controles que realiza el INV, que el vino de afuera no posee", cerró.