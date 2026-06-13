Ahorro inteligente: ¿cuánta plata te deja un plazo fijo de $750.000 a 30 días?

Los números sobre la mesa: ¿Cuánto rinde un plazo fijo de $750.000 hoy?

Pasemos los números en limpio. Tomando como base un capital inicial de $750.000 y colocándolo en el período mínimo legal de 30 días, los rendimientos netos mensuales varían según la institución elegida.

Actualmente, el Banco Provincia se posiciona en lo más alto entre las grandes entidades públicas, ofreciendo una TNA del 19,5%. Muy cerca le sigue el Banco Nación (BNA), con un 19% anual para colocaciones digitales.

Si constituís tu plazo fijo de $750.000 en el Banco Provincia, en exactamente 30 días retirarás una ganancia limpia de $12.020,55.

plazo fijo

Ranking de rendimientos: Lo que paga cada banco por tus $750.000

A continuación, te mostramos el detalle de la ganancia neta mensual y el monto total que cobrarías si decidís inmovilizar tus $750.000 por el plazo mínimo de 30 días, operando exclusivamente a través de canales digitales (Home Banking o App móvil):

Banco Provincia (19,50%): Ganancia de $12.020,55 (Monto total final: $762.020,55)

Ganancia de (Monto total final: $762.020,55) Banco Nación (19,00%): Ganancia de $11.712,33 (Monto total final: $761.712,33)

Ganancia de (Monto total final: $761.712,33) BBVA Argentina (18,75%): Ganancia de $11.558,22 (Monto total final: $761.558,22)

Ganancia de (Monto total final: $761.558,22) Banco Macro (18,00%): Ganancia de $11.095,89 (Monto total final: $761.095,89)

Ganancia de (Monto total final: $761.095,89) ICBC / Credicoop (17,50%): Ganancia de $10.787,67 (Monto total final: $760.787,67)

Ganancia de (Monto total final: $760.787,67) Banco Ciudad (17,00%): Ganancia de $10.479,45 (Monto total final: $760.479,45)

Ganancia de (Monto total final: $760.479,45) Banco Galicia (16,25%): Ganancia de $10.017,12 (Monto total final: $760.017,12)

Ganancia de (Monto total final: $760.017,12) Banco Patagonia (16,00%): Ganancia de $9.863,01 (Monto total final: $759.863,01)

Ganancia de (Monto total final: $759.863,01) Banco Santander (15,00%): Ganancia de $9.246,58 (Monto total final: $759.246,58)

Alerta de error: No regales intereses operando en sucursal

Un factor crucial que muchos ahorristas pasan por alto es el canal de operación. Las tasas competitivas mostradas en el ranking superior aplican exclusivamente para constituciones realizadas de forma digital.

Cuidado con la ventanilla: Si optás por acercarte físicamente a una sucursal para armar el plazo fijo por ventanilla, los bancos suelen castigar el rendimiento ofreciendo tasas considerablemente menores, que pueden rondar el 15,50%. Con un capital de $750.000, elegir la ventanilla en lugar de la aplicación del celular puede costarte una pérdida evitable de casi $2.500 de interés en un solo mes. Ópera siempre online.

Conclusión: ¿Conviene armar un plazo fijo de $750.000 hoy?

Aunque las tasas actuales corren por carriles de mayor moderación que en el pasado, la gran fortaleza imbatible del plazo fijo tradicional radica en su seguridad, simplicidad y previsibilidad total. El inversor sabe al centavo cuánto va a cobrar desde el primer minuto. Para un capital de 750.000 pesos, elegir los bancos de punta del ranking y operar siempre vía Home Banking te garantiza una ganancia extra segura de más de $12.000 mensuales sin moverte de tu casa y protegiendo tu dinero del estancamiento absoluto.