En el complejo escenario económico de Argentina, dejar los pesos quietos en la cuenta sueldo es sinónimo de perder poder adquisitivo día a día. Tras la decisión del Banco Central de desregular las tasas de interés, el mercado de los plazos fijos tradicionales se ha vuelto altamente competitivo y disperso. Ya no existe una tasa única, y cada entidad financiera define cuánto pagar a sus depositantes.
Ahorro inteligente: ¿cuánta plata te deja un plazo fijo de $750.000 a 30 días?
El plazo fijo es la inversión favoritas de miles de ahorristas debido a su previsibilidad, seguridad y cero riesgo
Si lograste reunir un capital de $750.000 y buscás una alternativa de inversión simple, de bajo riesgo y con una ganancia asegurada al final del camino, el plazo fijo a 30 días sigue siendo la herramienta predilecta de la clase media. Sin embargo, para que esta jugada sea realmente "ahorro inteligente", es fundamental comparar las pizarras de los bancos, ya que elegir la opción correcta puede significar una diferencia de miles de pesos en solo un mes.
Estrategia defensiva: Por qué comparar tasas es obligatorio hoy
Con un monto de 750.000 pesos, las variaciones en la Tasa Nominal Anual (TNA) impactan directamente en el bolsillo. La brecha entre las entidades que lideran el ranking de rendimientos y aquellas que ofrecen tasas mínimas es considerable. Tomarse unos minutos para revisar dónde conviene constituir el depósito ya no es un detalle, es una necesidad para defender el valor de tus ahorros.
Los números sobre la mesa: ¿Cuánto rinde un plazo fijo de $750.000 hoy?
Pasemos los números en limpio. Tomando como base un capital inicial de $750.000 y colocándolo en el período mínimo legal de 30 días, los rendimientos netos mensuales varían según la institución elegida.
Actualmente, el Banco Provincia se posiciona en lo más alto entre las grandes entidades públicas, ofreciendo una TNA del 19,5%. Muy cerca le sigue el Banco Nación (BNA), con un 19% anual para colocaciones digitales.
Si constituís tu plazo fijo de $750.000 en el Banco Provincia, en exactamente 30 días retirarás una ganancia limpia de $12.020,55.
Ranking de rendimientos: Lo que paga cada banco por tus $750.000
A continuación, te mostramos el detalle de la ganancia neta mensual y el monto total que cobrarías si decidís inmovilizar tus $750.000 por el plazo mínimo de 30 días, operando exclusivamente a través de canales digitales (Home Banking o App móvil):
- Banco Provincia (19,50%): Ganancia de $12.020,55 (Monto total final: $762.020,55)
- Banco Nación (19,00%): Ganancia de $11.712,33 (Monto total final: $761.712,33)
- BBVA Argentina (18,75%): Ganancia de $11.558,22 (Monto total final: $761.558,22)
- Banco Macro (18,00%): Ganancia de $11.095,89 (Monto total final: $761.095,89)
- ICBC / Credicoop (17,50%): Ganancia de $10.787,67 (Monto total final: $760.787,67)
- Banco Ciudad (17,00%): Ganancia de $10.479,45 (Monto total final: $760.479,45)
- Banco Galicia (16,25%): Ganancia de $10.017,12 (Monto total final: $760.017,12)
- Banco Patagonia (16,00%): Ganancia de $9.863,01 (Monto total final: $759.863,01)
- Banco Santander (15,00%): Ganancia de $9.246,58 (Monto total final: $759.246,58)
Alerta de error: No regales intereses operando en sucursal
Un factor crucial que muchos ahorristas pasan por alto es el canal de operación. Las tasas competitivas mostradas en el ranking superior aplican exclusivamente para constituciones realizadas de forma digital.
Cuidado con la ventanilla: Si optás por acercarte físicamente a una sucursal para armar el plazo fijo por ventanilla, los bancos suelen castigar el rendimiento ofreciendo tasas considerablemente menores, que pueden rondar el 15,50%. Con un capital de $750.000, elegir la ventanilla en lugar de la aplicación del celular puede costarte una pérdida evitable de casi $2.500 de interés en un solo mes. Ópera siempre online.
Conclusión: ¿Conviene armar un plazo fijo de $750.000 hoy?
Aunque las tasas actuales corren por carriles de mayor moderación que en el pasado, la gran fortaleza imbatible del plazo fijo tradicional radica en su seguridad, simplicidad y previsibilidad total. El inversor sabe al centavo cuánto va a cobrar desde el primer minuto. Para un capital de 750.000 pesos, elegir los bancos de punta del ranking y operar siempre vía Home Banking te garantiza una ganancia extra segura de más de $12.000 mensuales sin moverte de tu casa y protegiendo tu dinero del estancamiento absoluto.