Confirmado el precio del dólar este martes 16 de junio cuando los bancos abran

Después de haber llegado a los $1.465, el dólar tuvo un descenso en su precio y cerró a fines de la semana pasada con un valor en baja. Esto fue determinante para que todos los bancos le confirmaran al Banco Central el precio con el que arrancarán la venta de la moneda norteamericana este martes 16 de junio,

En cuanto al dólar blue, los últimos días mostró una remontada importante y después de estar varias semanas por debajo del oficial, arrancará la semana hábil con un precio por encima del dólar que se vende en los bancos.