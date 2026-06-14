Confirmado el precio del dólar este martes 16 de junio cuando los bancos abran

Los bancos más importantes de Argentina confirmaron cuál será el precio del dólar este martes 16 de junio en el primer día hábil de la semana, luego de que haya pasado el feriado del lunes 15.
Después de haber llegado a los $1.465, el dólar tuvo un descenso en su precio y cerró a fines de la semana pasada con un valor en baja. Esto fue determinante para que todos los bancos le confirmaran al Banco Central el precio con el que arrancarán la venta de la moneda norteamericana este martes 16 de junio,
En cuanto al dólar blue, los últimos días mostró una remontada importante y después de estar varias semanas por debajo del oficial, arrancará la semana hábil con un precio por encima del dólar que se vende en los bancos.
Precio del dólar en cada banco este martes 16 de junio
Con el dólar en baja, los bancos confirmaron que el precio del dólar este martes 16 de junio en cada uno de los bancos, será el siguiente:
- Banco Nación: $1.450
- Banco Galicia: $1.455
- Banco ICBC: $1.460
- Banco BBVA: $1.455
- Banco Supervielle: $1.447
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.450
- Banco Patagonia: $1.460
- Banco Hipotecario: $1.450
- Banco Santander: $1.455
- Brubank: $1.445
- Banco Credicoop: $1.450
- Banco Macro: $1.460
- Banco Piano: $1.450
- Banco de Comercio: $1.450
A cuánto se venderá el dólar blue este martes 16 de junio
Después de varias semanas, el dólar blue revirtió la tendencia que venía manteniendo y este martes 16 de junio se comenzará a vender en las cuevas a un precio superior que el que tendrá el dólar oficial en cada uno de los bancos.
Según lo confirmado por las cuevas, el dólar blue se venderá a $1460 en el comienzo de este martes, tras el feriado, muy por encima de los $1.400 a los que se ofreció hace diez días.