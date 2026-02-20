No caben dudas de que Anne Hathaway es sinónimo de éxito en Hollywood. Todos los productores y directores quieren trabajar con ella, e incluso muchas de sus películas no solo rompieron récords de taquilla, sino que también son las más vistas en las plataformas de streaming.
5 películas de Anne Hathaway que veremos en el cine este 2026
La actriz Anne Hathway es la persona de Hollywood con más largometrajes por presentar en un solo calendario
El 2026 será un gran año para la actriz, ya que se espera que se estrenen en el cine 5 películas donde ella es una de las protagonistas.
¿Qué películas estrenará Anne Hathaway en 2026?
Mother Mary
En el mes de abril Anne Hathaway protagonista esta película de David Lowery. Esta producción apuesta por una historia intensa, visualmente poderosa, ambientada en el universo del pop y la moda. El eje es la compleja relación entre una estrella musical y su exdiseñadora de vestuario.
El diablo viste a la moda 2
Después de más de 20 años llega la segunda parte de esta película que se volvió un clásico de Hollywood. Su estreno está previsto para el mes de mayo y también contará con muchos de los miembros del elenco original como Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, entre otros.
La Odisea
En julio llegará a los cines la nueva película de Christopher Nolan. El protagonista es Matt Damon, quien encarnará a Ulises, el héroe que regresa a su hogar después de luchar en la Guerra de Troya. Hathaway será Penélope.
Flowervale Street
En agosto llega a los cines esta película de ciencia ficción escrita, coproducida y dirigida por David Robert Mitchell. Su sinopsis es la siguiente: "Un hombre de mediana edad se encuentra en un extraño campamento para dormir, compitiendo con excéntricos campistas. Busca a su amigo desaparecido y a una mítica bestia gris que guarda un tesoro escondido".
Verity
En el mes de octubre llegará a los cines este romance que está basado en el libro homónimo de Colleen Hoover. Anne Hathaway será la encargada de dar vida a Verity Crawford, la autora de suspenso cuya vida oculta es el núcleo del misterio de la trama.