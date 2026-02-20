5 películas de Anne Hathaway que veremos en el cine este 2026

En el mes de abril Anne Hathaway protagonista esta película de David Lowery. Esta producción apuesta por una historia intensa, visualmente poderosa, ambientada en el universo del pop y la moda. El eje es la compleja relación entre una estrella musical y su exdiseñadora de vestuario.

Embed - Mother Mary | Official Trailer HD | A24

El diablo viste a la moda 2

Después de más de 20 años llega la segunda parte de esta película que se volvió un clásico de Hollywood. Su estreno está previsto para el mes de mayo y también contará con muchos de los miembros del elenco original como Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci, entre otros.

Embed - The Devil Wears Prada 2 | Official Trailer

La Odisea

En julio llegará a los cines la nueva película de Christopher Nolan. El protagonista es Matt Damon, quien encarnará a Ulises, el héroe que regresa a su hogar después de luchar en la Guerra de Troya. Hathaway será Penélope.

Flowervale Street

En agosto llega a los cines esta película de ciencia ficción escrita, coproducida y dirigida por David Robert Mitchell. Su sinopsis es la siguiente: "Un hombre de mediana edad se encuentra en un extraño campamento para dormir, compitiendo con excéntricos campistas. Busca a su amigo desaparecido y a una mítica bestia gris que guarda un tesoro escondido".

Flowervale Street Anne Hathaway y Ewan McGregor en el set de "Flowervale Street".

Verity

En el mes de octubre llegará a los cines este romance que está basado en el libro homónimo de Colleen Hoover. Anne Hathaway será la encargada de dar vida a Verity Crawford, la autora de suspenso cuya vida oculta es el núcleo del misterio de la trama.