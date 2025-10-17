Anne Hathaway no solo es una de las actrices más queridas de la actualidad, sino uno de los rostros más halagados. Ha logrado tener un cutis magnífico a sus 42 años, así que muchas personas quieren replicar sus secretos de belleza.
El secreto de belleza de Anne Hathaway para tener un rostro de porcelana a los 42 años
La esteticista personal de Anne Hathaway ha compartido los trucos de la actriz en múltiples ocasiones
Las películas de la actriz son garantía de que pasarás un rato entretenido, sin embargo en cada nueva entrega cinematográfica en la que participa, destaca lo radiante que se ve su piel. Desde El diario de la princesa, hasta El diablo viste a la moda, su rostro siempre luce impecable y brillante.
Su-Man Hsu, la facialista estrella de famosas como Kate Middleton, Kate Moss, Juliette Binoche, Sienna Miller y Anne Hathaway, ha compartido en múltiples ocasiones todos los consejos de belleza que utiliza. A continuación, compartimos algunos trucos que Hathaway usa para tener una piel de porcelana.
El secreto de Anne Hathaway para tener un cutis magnífico
Su-Man ha compartido los pasos y productos que la actriz utiliza día a día, que incluyen un limpiador facial, una mascarilla para los ojos, sérum y una crema reafirmadora con protector solar.
Uno de los productos estrella de la rutina de belleza de Anne Hathaway, es una crema facial reafirmante, que contiene retinol, agua de rosas, manteca de karité y SPF 3. Protege su piel contra los rayos UV, además el retinol ayuda a tratar las arrugas, manchas, a mejorar el aspecto y textura de la piel, combatiendo signos visibles de la edad y el fotoenvejecimiento.
Cabe destacar que además de tener en cuenta los trucos de la actriz, si quieres tener un rostro radiante tienes que tener una rutina de skincare adaptada a tu tipo de piel para mantener la salud y el equilibrio del cutis. Cada tipo de piel (seca, grasa, mixta o sensible) tiene necesidades específicas, así que si usas productos inadecuados puedes causar irritaciones, brotes o deshidratación.
La clave está en acudir a una cita con los profesionales de la piel, dermatólogos o cosmetólogos para conocer el tipo de piel que tienes. Así podrás elegir ingredientes que realmente beneficien y protejan tu rostro.
Una rutina personalizada mejora la eficacia del cuidado diario, previene el envejecimiento prematuro y potencia la luminosidad natural de la piel. No se trata de usar muchos productos, sino de usar los correctos en el orden adecuado.