Fomentar Empleo: qué se sabe de la fecha de cobro en octubre de 2025

En el último tiempo, los titulares del programa Fomentar Empleo primero reciben un mail de parte del Portal Empleo ([email protected]) en la que se les comunica que todavía no cuentan con la fecha de cobro y les sugieren que se comuniquen a partir de la segunda quincena. Esto es un anticipo al depósito correspondiente.

"Estimada, le informamos que posee liquidación ($45.000) para el mes de octubre, pero por el momento no contamos con la fecha de cobro. Le sugerimos comunicarse luego del 20", fue el mensaje que recibieron los titulares del programa Fomentar Empleo los últimos días.

Fomentar Empleo Novedades Sociales Fomentar Empleo ofrece orientación laboral, asistencia en la búsqueda de empleo y prácticas profesionales, así como también incentivos económicos para empleadores que contraten a participantes del programa.

Las fechas de cobro del programa Fomentar Empleo, que son realizadas por la ANSES, están sujetas a la modalidad de pago que eligió cada uno de los titulares ya que puede ser depósitos en billeteras virtuales o por cajeros automáticos o ventanilla.

Vale mencionar que contrariamente con lo que ocurre con otros beneficios de ANSES, las fechas de cobro del Fomentar Empleo no están sujetas a la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Suspendieron el pago de los cursos a distancia

El portal Novedades Sociales, informaron que los cursos a distancia realizados en el mes de septiembre son los que no se cobrarían en octubre. Sin embargo, los que comenzaron en agosto que duraban dos meses, sí se cobrarían en el décimo mes del año.

De cuánto es el monto que se paga por el Fomentar Empleo

El Ministerio de Capital Humano afirmó en diciembre que desde el primer mes del 2025 se realiza un único pago mensual para los beneficiarios del programa a través de ANSES.

El monto dependerá de la modalidad del curso elegido en el programa Fomentar Empleo:

$45.000 para cursos a distancia

$78.000 para los presenciales o semipresenciales

Este ajuste se realizó con la finalidad de equiparar el monto de Fomentar Empleo con Volver al Trabajo para quienes hacen cursos presenciales.

Es importante aclarar que no es posible cobrar Volver al Trabajo y Fomentar Empleo al mismo tiempo. Es decir, Capital Humano no abonará dos programas por la realización de un curso de formación.