Importante empresa busca profesor de Educación Física para sumar a su equipo: cuáles son los requisitos

Un importante grupo de empresas necesita un profesor de Educación Física para sumar a su equipo. ¿Cómo aplicar y qué requisitos se necesitan?

El Grupo Huentala es un grupo de empresas mendocino de propiedad familiar con actividades diversificadas en hotelería, gastronomía, finanzas (fintech) y vitivinicultura. En esta oportunidad, un anuncio publicado en la red social Instagram, por @trabajo.en.mendoza2 refleja que necesita sumar personal a su amplio equipo.

Lo que tal vez sorprenderá a muchos es el rol del empleo, ya que se necesita nada menos que un profesor de Educación Física. Aparentemente, el rol será dirigir las distintas actividades físicas del lugar, aunque no está especificado en el anuncio.

Importante empresa busca profesor de Educación Física

El Grupo Huentala ha difundido una imagen en la que aclara que necesita sumar un profesor de Educación Física a su equipo. Para quedarse con este trabajo, deberás cumplir con los requisitos que se muestran a continuación:

  • Estudios concluidos en el profesorado de Educación Física
  • Experiencia en puestos similares (deseable)
  • Dominio de los idiomas inglés y/o Portugués (deseable)
  • Predisposición para realizar tareas varias
  • Disponibilidad full time
Para postularte a este trabajo, todo lo que tienes que hacer es enviar tu currículum a la dirección [email protected] con el asunto "Prof. Ed. Física".

Consejos para una entrevista de trabajo

Para una entrevista de trabajo, es fundamental prepararse investigando la empresa, practicando respuestas a preguntas comunes y elaborando tus propias preguntas para demostrar interés.

Durante la entrevista de trabajo, es crucial dar una buena primera impresión con tu vestimenta y puntualidad, mostrar una comunicación clara y segura (tanto verbal como no verbal), y mantener una actitud profesional, siendo honesto y evitando hablar negativamente de empleos anteriores.

