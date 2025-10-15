Importante heladería busca personal para sumar a su equipo: cómo aplicar

El nuevo empleado de esta heladería debe tener flexibilidad horaria para trabajar los fines de semana, con francos y feriados a lo largo de la semana.

Siempre según la oferta publicada en Computrabajo, Perin ofrecerá un salario por encima de la media para su nuevo empleado, como también así un excelente ambiente de trabajo. Para presentarte, debes cumplir con los requisitos que se muestran a continuación:

Educación mínima: Secundaria

1 año de experiencia

Edad: entre 18 y 55 años

Conocimientos: Atención al cliente, Manipulación de alimentos

perin, heladeria Perin necesita de nuevos empleados en la provincia de Mendoza.

Por último, otro de los temas importantes en esta vacante de empleo es la movilidad. Perin asegura que es importante que su nuevo empleado cuente con una, ya que en el horario de cierre no hay disponibilidad del transporte público. Si no tienes trabajo y buscas formar parte de una empresa líder, esta es tu oportunidad.

Cómo encarar una entrevista de trabajo

Para encarar una entrevista de trabajo de manera positiva, prepárate investigando la empresa, ensaya tus respuestas a preguntas comunes y conoce tus puntos fuertes y débiles. Durante la entrevista, cuida tu comunicación verbal y no verbal: habla claro, escucha activamente y mantén una postura segura.

Con estos consejos, y cumpliendo con los requisitos, seguramente generarás mínimamente interés en la empresa. En contrapartida con lo planteado debes, por ejemplo, evitar hablar mal de empleados o empleos anteriores.