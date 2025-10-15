Importante heladería busca personal para sumar a su equipo: cómo aplicar

La Famiglia Perin es la familia propietaria y fundadora de la tradicional heladería artesanal más conocida de Mendoza. Abrió sus puertas en 1947, siguiendo la tradición del auténtico gelato italiano, y ha sabido mantenerse hasta entonces. Ahora, una interesante propuesta de trabajo figura en el sitio web Computrabajo.
El trabajo es sencillo. Todo lo que tienes que hacer es servir helados en el mostrador, más precisamente en el turno vespertino y noche. ¿Cuáles son los requisitos?
Famiglia Perin ofrece trabajo en Mendoza
Heladería Famiglia Perin de la Ciudad de Mendoza seleccionará heladero/a para servir helados en mostrador. Desarrollará sus tareas en turno vespertino y noche, siempre y cuando demuestre experiencia previa en servir helado con cuchara (no bochero), y referencias comprobables.
El nuevo empleado de esta heladería debe tener flexibilidad horaria para trabajar los fines de semana, con francos y feriados a lo largo de la semana.
Siempre según la oferta publicada en Computrabajo, Perin ofrecerá un salario por encima de la media para su nuevo empleado, como también así un excelente ambiente de trabajo. Para presentarte, debes cumplir con los requisitos que se muestran a continuación:
- Educación mínima: Secundaria
- 1 año de experiencia
- Edad: entre 18 y 55 años
- Conocimientos: Atención al cliente, Manipulación de alimentos
Por último, otro de los temas importantes en esta vacante de empleo es la movilidad. Perin asegura que es importante que su nuevo empleado cuente con una, ya que en el horario de cierre no hay disponibilidad del transporte público. Si no tienes trabajo y buscas formar parte de una empresa líder, esta es tu oportunidad.
