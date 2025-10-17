Este sábado 18 de octubre Banco Nación y Changomas renuevan su propuesta sabatina que comienza a ser un clásico: 30% de descuento en la compra con MODO. El tope es de $12.000.
Banco Nación supermercados: 30% de descuento este sábado 18 de octubre
Los clientes de Banco Nación que paguen con la billetera virtual MODO tendrán un reintegro en su compra en supermercados Changomas
La promoción incluye un solo pago con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Nación a través de la funcionalidad QR de BNA+ MODO.
El beneficio aplica tanto para compras en tienda física (locales de supermercados) como para pagos online realizados en una única cuota, con un atractivo tope de reintegro de $12.000 por cliente durante el sábado.
Changomas aclaró en su sitio oficial que la promoción está dirigida a la cartera de consumo, excluye versiones corporativas, productos de electrodomésticos y pagos con saldo en cuenta u otros códigos QR.
También informó que el reintegro se acreditará en la cuenta asociada a BNA+ dentro de los 30 días de efectuada la transacción (ver más abajo).
Cuánto hay que comprar para obtener el reintegro de $12.000
Los clientes que quieran comprar en Changomas y pagar con MODO del Banco Nación para lograr el reintegro de $12.000 este sábado deben realizar una compra de al menos $40.000.
Por lo general, el reintegro de $12.000 se hace efectivo dentro de las 24 horas de efectuada la compra. Es más, suele verse reflejado, en la cuenta del titular, inmediatamente después de registrarse el pago en la caja del supermercado. Aunque en algunos casos puede haber una demora de 30 días partir del día de la transacción.
La promoción de Changomas y BNA+ MODO es prácticamente la misma que desde hace tiempo se hace los días miércoles. En caso de que en la compra realizada por el cliente existiera alguna oferta realizada por el supermercado (por ejemplo 3 productos al precio de 2), la promoción con la billetera virtual MODO queda anulada (solamente en el caso de la oferta). Es decir, no se pueden sumar dos promociones, ofertas o beneficios.
Diario UNO no tiene relación comercial en esta nota con las empresas nombradas.