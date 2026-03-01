Netflix es un éxito con la apasionante serie turca que desborda de amor y pasión

Las series turcas continúan marcando tendencia en Netflix y son las más elegidas, como por ejemplo esta historia de amor y pasión, se trata de El sastre.
Las series turcas están en su máximo apogeo en Netflix y el reciente éxito de El sastre lo confirma.
Un famoso sastre confecciona el vestido de novia de la prometida de su mejor amigo, en medio de una red de secretos que cambiará la vida de los tres.
A través de 7 episodios nos adentraremos en una red de secretos tejida por un sastre, su abuelo, su mejor amigo y su prometida que nos atrapará poco a poco a medida que se desenmarañan, dejando al descubierto amores, delitos, violencia y pasados oscuros en una fórmula de intriga perfecta.
Netflix: de qué se trata la serie El sastre
Este drama romántico, narra la historia de Peyami, un famoso sastre que hereda el exitoso negocio de su abuelo. Cuando este muere, el joven debe llevar uno de sus mayores secretos a Estambul y tratará de mantenerlo a salvo, aunque no será nada fácil.
Al llegar a su nuevo hogar, Peyami será elegido para confeccionar el vestido de la novia de la prometida de su mejor amigo; sin embargo, los tres tienen oscuros secretos que no tardarán en salir a la luz.
Así es como descubriremos la trama entrelazada de Esvet (Gül), quien trata de escapar de una relación abusiva con Dimitri (Bademci), por lo que llega, de manera misteriosa, a la vida de Peyami.
Por su parte, Mustafa, papá de Peyami, también sorprenderá con sus propios secretos.
La historia te envuelve en una red de mentiras y secretos conjugadas por un sastre, su abuelo, su mejor amigo y su prometida que dejará al descubierto pasados oscuros y mucha violencia. cortesía
Netflix: reparto de la serie El sastre
- Çaatay Ulusoy
- Ifanur Gül
- Salih Bademci
- Olgun imek
- Ece Sükan
- Zeynep Özyurt Tarhan
- Murat Kilic
- Celile Toyon
- Vedat Erincin
- Lila Gürmen
Tráiler de la serie El sastre
Dónde ver la serie El sastre, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie El sastre se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie El sastre se puede ver en Netflix.
- España: la serie El sastre se puede ver en Netflix.