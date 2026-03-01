Netflix es un éxito con la apasionante serie turca que desborda de amor y pasión

A través de 7 episodios nos adentraremos en una red de secretos tejida por un sastre, su abuelo, su mejor amigo y su prometida que nos atrapará poco a poco a medida que se desenmarañan, dejando al descubierto amores, delitos, violencia y pasados oscuros en una fórmula de intriga perfecta.

Netflix: de qué se trata la serie El sastre

Este drama romántico, narra la historia de Peyami, un famoso sastre que hereda el exitoso negocio de su abuelo. Cuando este muere, el joven debe llevar uno de sus mayores secretos a Estambul y tratará de mantenerlo a salvo, aunque no será nada fácil.

sastre1

Al llegar a su nuevo hogar, Peyami será elegido para confeccionar el vestido de la novia de la prometida de su mejor amigo; sin embargo, los tres tienen oscuros secretos que no tardarán en salir a la luz.

Así es como descubriremos la trama entrelazada de Esvet (Gül), quien trata de escapar de una relación abusiva con Dimitri (Bademci), por lo que llega, de manera misteriosa, a la vida de Peyami.

Por su parte, Mustafa, papá de Peyami, también sorprenderá con sus propios secretos.

La historia te envuelve en una red de mentiras y secretos conjugadas por un sastre, su abuelo, su mejor amigo y su prometida que dejará al descubierto pasados oscuros y mucha violencia. cortesía

Netflix: reparto de la serie El sastre

Çaatay Ulusoy

Ifanur Gül

Salih Bademci

Olgun imek

Ece Sükan

Zeynep Özyurt Tarhan

Murat Kilic

Celile Toyon

Vedat Erincin

Lila Gürmen

Tráiler de la serie El sastre

Embed - The Tailor | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie El sastre, según la zona geográfica