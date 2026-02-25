Netflix es un éxito con la serie española que muestra la intimidad de los influencers

Netflix: de qué trata la serie Bienvenidos a Edén

Bienvenidos a Edén es una serie thriller que sigue la historia de un grupo de cinco jóvenes atractivos e influencers que son invitados a una de las fiestas más exclusivas de la historia en una isla secreta organizada por una marca de una nueva bebida.

eden

Entre ellos se encuentra Zoa, una chica de las más activas en las redes y que pronto verá cómo todo que comienza siendo un viaje excitante y algo que se transformará por completo en el viaje de sus vidas, se convierte en algo totalmente distinto. Y es que el paraíso no es realmente lo que parece.

Una vez en la isla, Zoa se encuentra con Astrid, la misma que le da la bienvenida a la isla. Pero Aldo, que llegó en el mismo barco que Zoa, sigue teniendo sus sospechas con esta gente.

Mientras tanto, la hermana de Zoa, Gabi, está preocupada porque no sabe dónde se encuentra después de tanto tiempo.

Netflix: reparto de la serie Bienvenidos a Edén

Amaia Aberastur

Amaia Salamanca

Belinda

Albert Baró

Ana Mena

Lola Rodríguez

Begoña Vargas

Berta Vázquez

Albert Baró

Guillermo Pfening

Tráiler de la serie Bienvenidos a Edén

Embed - Bienvenidos a Edén | Tráiler oficial | Netflix

Dónde ver la serie española Bienvenidos a Edén, según la zona geográfica