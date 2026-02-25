Netflix es un éxito con la serie española que muestra la intimidad de los influencers

Netflix cuenta con el mejor catálogo de series españolas, como por ejemplo la gran producción que muestra la intimidad y los entretelones de los influencers, se trata de Bienvenidos a Edén.
En una época donde los influencers ganan cada vez más terreno, esta serie se centra en la vida de cuatro jóvenes que suman una gran cantidad de fanáticos en sus respectivas redes sociales.
Debido a su éxito son invitados a una gran fiesta en una isla, pero una sucesión de hechos extraños les complica todo y deberán buscar la forma de salir con vida de ese misterioso lugar.
Netflix: de qué trata la serie Bienvenidos a Edén
Bienvenidos a Edén es una serie thriller que sigue la historia de un grupo de cinco jóvenes atractivos e influencers que son invitados a una de las fiestas más exclusivas de la historia en una isla secreta organizada por una marca de una nueva bebida.
Entre ellos se encuentra Zoa, una chica de las más activas en las redes y que pronto verá cómo todo que comienza siendo un viaje excitante y algo que se transformará por completo en el viaje de sus vidas, se convierte en algo totalmente distinto. Y es que el paraíso no es realmente lo que parece.
Una vez en la isla, Zoa se encuentra con Astrid, la misma que le da la bienvenida a la isla. Pero Aldo, que llegó en el mismo barco que Zoa, sigue teniendo sus sospechas con esta gente.
Mientras tanto, la hermana de Zoa, Gabi, está preocupada porque no sabe dónde se encuentra después de tanto tiempo.
Netflix: reparto de la serie Bienvenidos a Edén
- Amaia Aberastur
- Amaia Salamanca
- Belinda
- Albert Baró
- Ana Mena
- Lola Rodríguez
- Begoña Vargas
- Berta Vázquez
- Guillermo Pfening
Tráiler de la serie Bienvenidos a Edén
Dónde ver la serie española Bienvenidos a Edén, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Bienvenidos a Edén se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Bievenidos a Edén se puede ver en Netflix.
- España: la serie Bienvenidos a Edén se puede ver en Netflix.