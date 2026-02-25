Después de casi un mes de espera, Netflix finalmente estrena la segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton", una de sus series más exitosas en los últimos años. Recordemos que al final de la primera parte Benedict le propuso a Sophie: "¿Serías mi amante?", y esto generó controversia en redes.
Netflix: a qué hora estrena la segunda parte de la temporada cuatro de Bridgerton
Netflix se prepara para el estreno de la segunda parte de la cuarta temporada de Bridgerton: horarios y qué ocurrirá
La reacción de Sophie fue inmediata: la joven optó por huir y dejó el desenlace en suspenso. Por lo tanto ahora se espera saber qué ocurrirá con esta pareja y cómo enfrentarán a la sociedad y sus reglas para poder vivir su amor sin ataduras. Recordemos que la cuarta temporada se basa en "An Offer from a Gentleman" ("Te doy mi corazón") de Julia Quinn, pero Netflix ha establecido algunos cambios en la trama.
Bridgerton: ¿A qué hora se estrena la segunda parte de la cuarta temporada?
La segunda parte de la cuarta temporada de "Bridgerton" se estrena en Argentina el jueves 26 de febrero a las 5 de la mañana. En cuanto a lo veremos en esta segunda parte, desde Netflix han asegurado que veremos a un Benedict muy diferente.
Para Benedict, aceptar su vínculo implica desafiar las expectativas tanto de la sociedad como de su propia familia. Tal como muestra el avance, la madre de la familia, Violet Bridgerton, advierte en una escena del trailer: “¡Ya he tenido suficiente de las exigencias de la sociedad!”, enfatizando la presión y el aislamiento que acarrearía para su hijo.
Además, también tendremos más escenas de Anthony y Kate, quienes regresan de la India acompañados por su hijo, para aconsejar a Benedict en un momento clave de su vida. Sophie encontrará apoyo en Alfie, un lacayo que la alentará a no dejarse dominar por el miedo y a replantear su desconfianza.
La última parte de la cuarta temporada también abordará la vida matrimonial de Francesca y John Stirling, así como el debut de Penelope Bridgerton en su nuevo papel como Lady Whistledown, ahora insertada en el núcleo de confianza de la reina.