Netflix: a qué hora estrena la segunda parte de la temporada cuatro de Bridgerton

Para Benedict, aceptar su vínculo implica desafiar las expectativas tanto de la sociedad como de su propia familia. Tal como muestra el avance, la madre de la familia, Violet Bridgerton, advierte en una escena del trailer: “¡Ya he tenido suficiente de las exigencias de la sociedad!”, enfatizando la presión y el aislamiento que acarrearía para su hijo.

Además, también tendremos más escenas de Anthony y Kate, quienes regresan de la India acompañados por su hijo, para aconsejar a Benedict en un momento clave de su vida. Sophie encontrará apoyo en Alfie, un lacayo que la alentará a no dejarse dominar por el miedo y a replantear su desconfianza.

La última parte de la cuarta temporada también abordará la vida matrimonial de Francesca y John Stirling, así como el debut de Penelope Bridgerton en su nuevo papel como Lady Whistledown, ahora insertada en el núcleo de confianza de la reina.