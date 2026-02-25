Con un elenco estelar encabezado por Julianne Moore y Kevin Bacon, esta miniserie de Netflix de humor negro y suspenso, se posiciona como lo más visto de la plataforma. Una historia de obsesiones, poder y secretos familiares en una isla paradisíaca, muy destacada entre todas las series y películas de Netflix.
La serie que es furor en Netflix y no te va a dejar despegarte de la pantalla
Para quienes buscan un plan ideal para esta noche, Netflix acaba de dar en el clavo con el estreno de Sirenas (Sirens). Lejos de ser una historia de fantasía, esta producción se sumerge en las turbias aguas de la alta sociedad y las relaciones de poder, logrando una combinación perfecta entre sátira social y thriller psicológico.
Netflix: de qué trata la serie Sirenas
La trama de la serie de Netflix sigue a Devon DeWitt (Meghann Fahy), una mujer trabajadora que vive en el caos cotidiano hasta que decide intervenir en la vida de su hermana menor, Simone (Milly Alcock). Simone se ha mudado a una isla privada para trabajar como la asistente personal de Michaela “Kiki” Kell (Julianne Moore), una enigmática y poderosa millonaria.
Lo que comienza como una preocupación de Devon por el distanciamiento de su hermana, pronto se convierte en una red de sospechas. Devon está convencida de que Michaela ejerce un control casi de “culto” sobre Simone, quien ha cambiado por completo su personalidad y apariencia bajo la influencia de su jefa. A lo largo de un fin de semana explosivo en la lujosa propiedad de los Kell, salen a la luz oscuros secretos, rumores de crímenes pasados y una tensión familiar que mantiene al espectador en vilo hasta el último minuto.
Reparto de sirenas, serie de Netflix
Uno de los puntos más fuertes de esta producción de Netflix es, sin duda, su reparto de lujo. La serie logra reunir a figuras consagradas del cine con las nuevas promesas de la industria:
- Julianne Moore: como la sofisticada y manipuladora Michaela “Kiki” Kell.
- Meghann Fahy: (recordada por The White Lotus) interpreta a la decidida Devon DeWitt.
- Milly Alcock: (la estrella de House of the Dragon) encarna a Simone, la hermana atrapada en el mundo del lujo.
- Kevin Bacon: como Peter Kell, el esposo multimillonario de Michaela, cuya presencia añade una capa de misterio a la historia.
- Glenn Howerton: en el papel de Ethan Corbin III
- Bill Camp: interpreta a Bruce DeWitt, el padre de las protagonistas que lucha contra la demencia.
Con solo cinco episodios, Sirenas es la opción perfecta para una maratón nocturna. No solo ofrece una estética visual impecable, sino que también invita a reflexionar sobre las dinámicas de clase y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para pertenecer a un mundo que, por fuera, parece perfecto.
Tráiler de sirenas, serie de Netflix
Dónde ver la serie Sirenas, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Sirenas se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Sirenas se puede ver en Netflix.
- España: la serie Sirenas se puede ver en Netflix.