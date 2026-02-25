La serie que es furor en Netflix y no te va a dejar despegarte de la pantalla

Lo que comienza como una preocupación de Devon por el distanciamiento de su hermana, pronto se convierte en una red de sospechas. Devon está convencida de que Michaela ejerce un control casi de “culto” sobre Simone, quien ha cambiado por completo su personalidad y apariencia bajo la influencia de su jefa. A lo largo de un fin de semana explosivo en la lujosa propiedad de los Kell, salen a la luz oscuros secretos, rumores de crímenes pasados y una tensión familiar que mantiene al espectador en vilo hasta el último minuto.

netflix-serie-sirenas

Reparto de sirenas, serie de Netflix

Uno de los puntos más fuertes de esta producción de Netflix es, sin duda, su reparto de lujo. La serie logra reunir a figuras consagradas del cine con las nuevas promesas de la industria:

Julianne Moore: como la sofisticada y manipuladora Michaela “Kiki” Kell.

Meghann Fahy: (recordada por The White Lotus) interpreta a la decidida Devon DeWitt.

Milly Alcock: (la estrella de House of the Dragon) encarna a Simone, la hermana atrapada en el mundo del lujo.

Kevin Bacon: como Peter Kell, el esposo multimillonario de Michaela, cuya presencia añade una capa de misterio a la historia.

Glenn Howerton: en el papel de Ethan Corbin III

Bill Camp: interpreta a Bruce DeWitt, el padre de las protagonistas que lucha contra la demencia.

Con solo cinco episodios, Sirenas es la opción perfecta para una maratón nocturna. No solo ofrece una estética visual impecable, sino que también invita a reflexionar sobre las dinámicas de clase y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para pertenecer a un mundo que, por fuera, parece perfecto.

Tráiler de sirenas, serie de Netflix

Embed - Sirens | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la serie Sirenas, según la zona geográfica

Latinoamérica: la serie Sirenas se puede ver en Netflix .

Sirenas se puede ver en . Estados Unidos: la serie Sirenas se puede ver en Netflix .

Sirenas se puede ver en . España: la serie Sirenas se puede ver en Netflix.