Dura tan solo 18 minutos, está nominado a los premios Oscar y es uno de los mejores cortos de Netflix

Pocas personas saben que en Netflix se pueden encontrar cortometrajes que son reconocidos a nivel internacional en diversas premiaciones. En esta ocasión te recomendaremos un corto que dura tan solo 18 minutos y que además ha sido nominado a los premios Oscar.
Si te gustan los cortometrajes y las historias emotivas, entonces no querrás perderte este cortometraje disponible en Netflix
Nos referimos al cortometraje titulado "Los cantantes", el cual se estrenó en 2025, pero a la plataforma de Netflix ha llegado hace pocas semanas. A continuación los detalles.
¿De qué trata el corto "Los cantantes"?
"En este cortometraje nominado a los premios Oscar, un concurso de canto improvisado en un bar de mala muerte convierte una noche solitaria en un sincero momento de armonía", es la sinopsis de este cortometraje de Netflix.
Este corto está protagonizado por Mike Young, Chris Smither, Judah Kelly, Will Harrington y Matt Corcoran. El director es Sam. A Davis (quien también se desempeña en la fotografía y montaje), y además está inspirado en un cuento clásico del siglo XIX.
Davis ya había sido reconocido por la Academia por su trabajo en el documental corto "Period. End of Sentence", y fue nominado nuevamente en 2024 como productor de "Nai Nai & Wài Pó".
¿En qué cuento clásico está inspirado el corto "Los cantantes"?
La inspiración para este cortometraje surgió a partir del libro "A Swim in a Pond in the Rain" de George Saunders, que analiza cuentos clásicos de la literatura rusa. En dicho libro se analizan algunos cuentos del escritor ruso Iván Turguénev, los cuales fueron publicado a mediados del siglo XIX y forman parte de su colección "Memorias de un cazador".
¿Dónde se puede ver el corto "Los cantantes"?
- En Estados Unidos está disponible en Netflix y se puede encontrar como "The Singers".
- En Argentina, el corto "Los cantantes se puede ver en Netflix.
- En España, se puede ver en Netflix y se encuentra como "Los cantores rusos".