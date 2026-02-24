Dura tan solo 18 minutos, está nominado a los premios Oscar y es uno de los mejores cortos de Netflix

Embed - The Singers // Oscar Nominated Live-Action Short // Official Trailer

Este corto está protagonizado por Mike Young, Chris Smither, Judah Kelly, Will Harrington y Matt Corcoran. El director es Sam. A Davis (quien también se desempeña en la fotografía y montaje), y además está inspirado en un cuento clásico del siglo XIX.

Davis ya había sido reconocido por la Academia por su trabajo en el documental corto "Period. End of Sentence", y fue nominado nuevamente en 2024 como productor de "Nai Nai & Wài Pó".

¿En qué cuento clásico está inspirado el corto "Los cantantes"?

La inspiración para este cortometraje surgió a partir del libro "A Swim in a Pond in the Rain" de George Saunders, que analiza cuentos clásicos de la literatura rusa. En dicho libro se analizan algunos cuentos del escritor ruso Iván Turguénev, los cuales fueron publicado a mediados del siglo XIX y forman parte de su colección "Memorias de un cazador".

Netflix Los cantantes El cortometraje "Los cantantes" tiene una duración total de 18 minutos.

¿Dónde se puede ver el corto "Los cantantes"?