Está en Netflix, dura 35 minutos y fue nominada a los premios Oscar:

Documental Netflix Todas las habitaciones vacías Documental "Todas las habitaciones vacías".

¿De qué trata el documental "Todas las habitaciones vacías"?

Este documental sigue a Steve Hartman y al fotógrafo Lou Bopp en su viaje por Estados Unidos para conmemorar las habitaciones de los niños asesinados en tiroteos escolares. El proyecto consistió en fotografiar respetuosamente habitaciones de niños y adolescentes asesinados, conservadas intactas por sus familias como lugares de memoria. Cada familia recibe luego un álbum impreso.

Steve Hartman es un reportero gráfico, y trabajaba para noticieros y diarios. Su carrera cambió cuando en 1997 se convirtió en el primer periodista en informar sobre un tiroteo escolar en Estados Unidos. A partir de entonces, su trabajo quedó atravesado por una repetición trágica de estos hechos, ya que todos los años los ataques en colegio aumentaban.

En el documental de 35 minutos se pueden ver diversos casos, como por ejemplo el Dominic, un adolescente de 14 años que fue asesinado por un compañero en la escuela secundaria Saugus, en Santa Clarita, California.

Embed - All The Empty Rooms | Official Trailer | Netflix

El documental está dirigido por Joshua Seftel y este año recibió una nominación en los premios Oscar en la categoría de Mejor Cortometraje Documental.

¿Dónde se puede ver el documental "Todas las habitaciones vacías"?

Tanto en Argentina, como en España y en los Estados Unidos, el documental "Todas las habitaciones vacías" se puede ver en Netflix.