La película más vista del 2025 está en Netflix y dura 96 minutos

Netflix aceptó la película y en los últimos meses del 2025 decidió estrenarla en la plataforma y el suceso fue mundial. Se convirtió rápidamente en la más vista, la más influyente y hasta el merchandising fue apareciendo en el mundo entero. Se trata de la película KPop Demon Hunters (Las guerreras K-Pop).

Esta película animada de Netflix rompió todos los récords de la plataforma, alcanzando la asombrosa cifra de 482 millones de visualizaciones en su primer semestre, y dejó atrás a Red Notice, que lideró por años el top ten histórico de la plataforma.

La película de Netflix cuenta la historia de tres jóvenes cantantes que son un éxito, pero que detrás de sus canciones ocultan una misión: proteger al mundo de los demonios que buscan apoderarse de las almas de las personas.

Esta misión, que se ha ido traspasando entre generaciones de artistas tiene como meta final lograr crear una especie de velo que impida para siempre la llegada de demonios a esta parte del mundo.

Sin embargo, todo puede peligrar cuando un grupo de demonios decide usar la música para atraer almas. A partir de ese momento, la misión de las guerreras KPop comienza a peligrar, al igual que el secreto que guarda una de ellas.

La película de Netflix dura solamente 96 minutos y se ha convertido en lo más visto de la plataforma en toda su historia.