Netflix lanzó el tráiler de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal, y la expectativa es mundial

La historia se sitúa tras los devastadores bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, cuando Shelby debe proteger lo que queda de su familia y de su comunidad.

La película propone un retrato intenso de la compleja psicología de Tommy. En esta ocasión, se enfrenta no solo a desafíos externos, sino también a los fantasmas persistentes de su propia historia.

Netflix: un elenco de primera línea

El hombre inmortal reúne a intérpretes consagrados e incorpora nuevos rostros al universo de los Peaky Blinders. Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham y Sophie Rundle se suman a un elenco de primer nivel, junto a Barry Keoghan, quien encabeza a una nueva generación de Peaky Blinders.

La producción combina talento reconocido y emergente para preservar la esencia de la serie mientras explora narrativas nuevas.

peaky2

Dirigida por Tom Harper, quien dirigió los episodios finales de la primera temporada, la película busca ampliar el universo visual y narrativo que tuvo gran éxito en televisión.

El estreno exclusivo en cines está previsto para el 6 de marzo de 2026, seguido por su lanzamiento en Netflix el 20 de marzo. Esta estrategia de doble ventana busca no solo convocar a la audiencia fiel de la serie, sino también atraer a nuevos espectadores interesados en el reconocido legado de los Peaky Blinders.

Netflix: de qué trata la película Peaky Blinders: El hombre inmortal

Birmingham, 1940. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a romper un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida.

El futuro de su familia y el país están en juego, y, mientras lucha contra sus propios demonios, Tommy deberá decidir si quiere hacerle frente a su legado o convertirlo en cenizas. Por orden de los Peaky Blinders...

Tráiler de la película Peaky Blinders: El hombre inmortal