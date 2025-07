Según el sitio, hobbyconsolas.com, la esperada película de Peaky Blinders avanza en su posproducción, pero no ha contado con un personaje que parecía clave en el desarrollo de acontecimientos. El Hombre Inmortal, como se titulará, presumiblemente, la película de los Peaky Blinders, sigue envuelta en misterio.

Sabemos que Cillian Murphy regresará, hay fotos de él caracterizado como Tommy Shelby y tanto el actor como el creador de la serie, Steven Knight, han confirmado ese hecho.

peakyb (1) Éxito rotundo. En la película de los Peaky Blinders, que está por estrenarse, no estará un personaje clave de la gran historia.

También se ha confirmado el regreso de miembros recurrentes del elenco como Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Ian Peck y Packy Lee, además de confirmar las incorporaciones de Barry Keoghan y Rebecca Ferguson.

Pero rumores es lo que más hay en torno a la película: desde si Tom Hardy volverá a ser el carismático Alfie Solomon a que Oswald Mosley pasaría a ser el antagonista principal frente a Tommy Shelby tras los eventos de la temporada 6 de la serie.

Peaky Blinders: el personaje clave que no estará en la película

Oswald Mosley tendrá complicado ser el villano de la película de Peaky Blinders, el mismo actor Sam Claflin lo confirmó

El actor, que interpretó al político fascista británico que sirvió como villano en la temporada 6 de Peaky Blinders, confirmó su ausencia en la película: "No sé si debería callarme y seguir especulando… pero no, lamentablemente, lo compartiré. No salgo en la película, pero estoy muy emocionado como fan de la serie. No sé más detalles aparte del reparto y algunos de los personajes. Estoy muy emocionado. La esperanza es que siga vivo. Bueno, o sea, Oswald Mosley vivió hasta los 84 años. Sigue vivo en el mundo, sea o no parte de la película. He oído rumores de que la película está ambientada en el futuro. Creo que Oswald Mosley empezó a perder protagonismo y seguidores durante la guerra".