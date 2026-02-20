Una de las mayores ventajas de contar con un usuario de Netflix es que se puede acceder a películas, series y documentales que han ganado premios internacionales, que han sido elogiadas por la crítica o que incluso han sido bien recibidas por el público en general.
Es una comedia romántica, se estrenó en 2002 y ahora se puede ver en Netflix
Reese Witherspoon y un maravilloso elenco protagonizan esta comedia romántica que ahora se destaca en Netflix
Este es el caso de la película"Sweet Home Alabama", también conocida como "No me olvides", una comedia romántica que se estrenó en 2002 y ahora se puede ver en la plataforma de streaming Netflix.
¿De qué trata la película "Sweet Home Alabama"?
"Una diseñadora de modas vuelve a su ciudad natal para divorciarse de su marido y poder casarse con su adinerado novio", es la sinopsis de esta producción que es un clásico de las comedias románticas.
"Sweet Home Alabama" cuenta con la dirección de Andy Tennant, y además está protagonizada por Reese Witherspoon, Josh Lucas y Patrick Dempsey en los papeles principales. También forman parte de la cinta, los siguientes actores:
- Candice Bergen - Kate Hennings
- Mary Kay Place - Pearl Smooter
- Fred Ward - Earl Smooter
- Jean Smart - Stella Kay Perry
- Ethan Embry - Bobby Ray
- Melanie Lynskey - Lurlynn
Esta producción fue ganadora del premio Teen Choice Award 2003 a la Mejor película de comedia, y también se llevaron el premio de Mejor actuación los actores Reese Witherspoon y Josh Lucas.
Uno de los puntos fuertes de esta comedia romántica es su banda sonora, la cual cuenta con canciones de artistas como Avril Lavigne, Dolly Parton, The Calling, Sheryl Crowe, entre otros.
¿Dónde se puede ver la película "Sweet Home Alabama"?
- En Argentina, la película "Sweet Home Alabama" está disponible en Netflix.
- En España, la película "Sweet Home Alabama" se puede ver en Netflix y en Disney Plus.
- En Estados Unidos, la producción "Sweet Home Alabama" está disponible en Hulu.