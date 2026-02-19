Durante muchos años la menstruación, periodo, regla o como decidas llamarlo fue considerado como un tema tabú, e incluso en pocas ocasiones ha sido mostrado en películas y series.
Cuando Jane Austen conoció la menstruación y eso la llevó a los premios Oscar
Este cortometraje expone que los hombres saben poco y nada sobre las mujeres, precisamente sobre la menstruación
Sin embargo los tiempos están cambiando y ahora un cortometraje nominado a los premios Oscar ha decidió hablar sobre este tema de una manera muy cómica.
¿De qué trata el corto "Jane Austen's Period Drama"?
Este corto está ambientado en la Inglaterra de 1813. Se trata de una comedia inspirada en Jane Austen que se centra en la Sra. Estrogenia, quien experimenta la menstruación durante una esperada propuesta de matrimonio.
Su pretendiente, el Sr. Dickley, malinterpreta la sangre visible en su vestido como una lesión grave, lo que desencadena una serie de malentendidos humorísticos. La narrativa utiliza estas situaciones cómicas para explorar y destacar las conversaciones sobre el estigma social asociado con la menstruación.
Elenco de Jane Austen's Period Drama:
- Julia Aks como la señorita Estrogenia Talbot
- Samantha Smart como la señorita Labinia Talbot
- Ta'imua como el Sr. James Dickley
- Hugo Armstrong como el Sr. Padre Talbot
- Marilyn Brett como la Sra. Bitts
- Dustin Ingram como el Dr. Bangley
- Nicole Alyse Nelson como la señorita Vagianna Talbot
Una de las mayores ventajas de este cortometraje es que se puede ver de manera gratuita en YouTube y tiene una duración total de unos 13 minutos.
Además, la reconocida actriz, guionista, productora y directora británica Emma Thompson se ha declarado fan de este corto y lo promociona cada vez que puede. El productor argentino Axel Kuschevatzky también elogió el proyecto en redes sociales y aseguró que "le encanta".
En la próxima entrega de los Premios Oscar, este cortometraje compite contra:
- A Friend of Dorothy
- Butcher's Stain
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva