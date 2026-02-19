Cuando Jane Austen conoció la menstruación y eso la llevó a los premios Oscar

Su pretendiente, el Sr. Dickley, malinterpreta la sangre visible en su vestido como una lesión grave, lo que desencadena una serie de malentendidos humorísticos. La narrativa utiliza estas situaciones cómicas para explorar y destacar las conversaciones sobre el estigma social asociado con la menstruación.

Embed - JANE AUSTEN'S PERIOD DRAMA / 2026 Oscar®-Nominated Short Film

Elenco de Jane Austen's Period Drama:

Julia Aks como la señorita Estrogenia Talbot

Samantha Smart como la señorita Labinia Talbot

Ta'imua como el Sr. James Dickley

Hugo Armstrong como el Sr. Padre Talbot

Marilyn Brett como la Sra. Bitts

Dustin Ingram como el Dr. Bangley

Nicole Alyse Nelson como la señorita Vagianna Talbot

Una de las mayores ventajas de este cortometraje es que se puede ver de manera gratuita en YouTube y tiene una duración total de unos 13 minutos.

Además, la reconocida actriz, guionista, productora y directora británica Emma Thompson se ha declarado fan de este corto y lo promociona cada vez que puede. El productor argentino Axel Kuschevatzky también elogió el proyecto en redes sociales y aseguró que "le encanta".

Jane Austens Period Drama El cortometraje "Jane Austen's Period Drama" se posiciona como uno de los favoritos para los premios Oscar.

En la próxima entrega de los Premios Oscar, este cortometraje compite contra: