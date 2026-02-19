"¿Dónde estás corazon?" de Mariana Enriquez será llevado al cine: de qué trata

"Los peligros de fumar en la cama" se publicó en 2009, y recién en 2021 fue traducido al inglés y además fue preseleccionado para el Premio Booker Internacional. La obra explora el horror cotidiano, un tema recurrente en la obra de Enríquez, conocida por usar elementos clásicos del terror, como fantasmas y rituales, para explorar las realidades sociales y políticas argentinas. Se publicó en 54 ediciones y se tradujo a más de 16 idiomas.

Pero esto no es todo, ya que el cineasta chileno Pablo Larraín cerró un acuerdo para dirigir una adaptación de su cuento "Mis tristes muertos" en una serie de cuatro partes que se emitirá en Netflix.

De qué trata el cuento "¿Dónde estás corazón?"

El relato de Enriquez narra la historia de una joven que, desde pequeña, descubre una atracción sexual hacia los enfermos terminales, especialmente aquellos con afecciones cardíacas. Una historia perturbadora y cargada de simbolismo, donde se entrelazan erotismo, muerte y enfermedad, en un estilo que caracteriza a la escritora argentina: realismo social con elementos sobrenaturales, una mirada femenina potente y un trasfondo urbano muy reconocible.