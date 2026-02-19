"¿Dónde estás corazon?" de Mariana Enriquez será llevado al cine: de qué trata

"Tengo tres recuerdos de él, pero uno de ellos puede ser falso. El orden es arbitrario. En el primero está sentado en un sillón, completamente destnudo, sobre una toalla, mirando la televisión", así comienza Mariana Enriquez uno de sus cuentos titulado "¿Dónde estás corazón?", el cual forma parte de su libro "Los peligros de fumar en la cama".
Este cuento será llevado al cine por el realizador catalán Marçal Forés. AF, la productora española fundada por Frank Ariza, adquirió los derechos para adaptar esta narración. De esta manera, "¿Dónde estás corazón?" se suma a la lista de escritos de Enriquez que serán llevados a la pantalla grande.
Recordemos que los cuentos "La virgen de la Tosquera" y "El Carrito" (que también forman parte del libro "Los peligros de fumar en la cama") llegaron a los cines este año con "La virgen de la Tosquera" de Laura Casabé.
"Los peligros de fumar en la cama" se publicó en 2009, y recién en 2021 fue traducido al inglés y además fue preseleccionado para el Premio Booker Internacional. La obra explora el horror cotidiano, un tema recurrente en la obra de Enríquez, conocida por usar elementos clásicos del terror, como fantasmas y rituales, para explorar las realidades sociales y políticas argentinas. Se publicó en 54 ediciones y se tradujo a más de 16 idiomas.
Pero esto no es todo, ya que el cineasta chileno Pablo Larraín cerró un acuerdo para dirigir una adaptación de su cuento "Mis tristes muertos" en una serie de cuatro partes que se emitirá en Netflix.
De qué trata el cuento "¿Dónde estás corazón?"
El relato de Enriquez narra la historia de una joven que, desde pequeña, descubre una atracción sexual hacia los enfermos terminales, especialmente aquellos con afecciones cardíacas. Una historia perturbadora y cargada de simbolismo, donde se entrelazan erotismo, muerte y enfermedad, en un estilo que caracteriza a la escritora argentina: realismo social con elementos sobrenaturales, una mirada femenina potente y un trasfondo urbano muy reconocible.