"La virgen de la tosquera", la película que está basada en cuentos de Mariana Enríquez llega a los cines

"Esta historia se va escribiendo en los alrededores de la Tosquera, un paraje extraño de un suburbio campestre que Silvia les hace descubrir, donde hay una laguna oculta. Y a medida que el verano avanza, algo empieza a cambiar", finaliza la sinopsis de la película dirigida por Laura Casabé.

Esta película surge como una coproducción argentina, mexicana y española. Esta producción llegará a los cines del país el próximo 30 de octubre.

El elenco de esta película está integrado por Dolores Oliveiro, la española Luisa Merelas, la mexicana Fernanda Echevarría, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Víctor López y Dady Brieva.

Casabé aseguró: "Lo primero que hice fue contactar a Mariana y nos juntamos a tomar un café. Recuerdo que gran parte de la charla fue sobre películas favoritas. Y luego sí conversé mucho con Naishtat sobre el guion, sobre los cuentos, sobre música, en especial el disco ¿Para qué?, de Las Pelotas, y sobre nuestras experiencias bastante similares como jóvenes a los que nos gustaba mucho la calle en plena explosión de 2001".

