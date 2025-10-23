"La virgen de la tosquera", la película que está basada en cuentos de Mariana Enríquez llega a los cines

Mariana Enríquez es una de las escritoras más exitosas de nuestro país, y ahora dos de sus cuentos han sido llevados a la pantalla grande.
Dos cuentos de la escritora argentina Mariana Enríquez llegan a la pantalla grande. Los detalles a continuación
Nos referimos a "La virgen de la tosquera" y "El Carrito", historias que forman parte del libro "Los peligros de fumar en la cama". Esta película está dirigida por Laura Casabé a partir de un guion de Benjamín Naishtat basado en las dos historias de Mariana Enríquez.
¿De qué trata la película "La virgen de la tosquera"?
"Un verano caluroso, a inicios del nuevo milenio. Natalia, Mariela y Josefina, inseparables amigas desde la secundaria, se enamoran perdidamente de Diego. El idilio se interrumpe cuando Diego conoce a Silvia, una mujer de 26 años sumamente llamativa y particular. Natalia, con ayuda de su abuela Rita, realiza un hechizo contra Diego y Silvia, apelando a macumbas vernáculas. Pero el conjuro no funciona", comienza la sinopsis de esta película.
"Esta historia se va escribiendo en los alrededores de la Tosquera, un paraje extraño de un suburbio campestre que Silvia les hace descubrir, donde hay una laguna oculta. Y a medida que el verano avanza, algo empieza a cambiar", finaliza la sinopsis de la película dirigida por Laura Casabé.
Esta película surge como una coproducción argentina, mexicana y española. Esta producción llegará a los cines del país el próximo 30 de octubre.
El elenco de esta película está integrado por Dolores Oliveiro, la española Luisa Merelas, la mexicana Fernanda Echevarría, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte, Candela Flores, Víctor López y Dady Brieva.
Casabé aseguró: "Lo primero que hice fue contactar a Mariana y nos juntamos a tomar un café. Recuerdo que gran parte de la charla fue sobre películas favoritas. Y luego sí conversé mucho con Naishtat sobre el guion, sobre los cuentos, sobre música, en especial el disco ¿Para qué?, de Las Pelotas, y sobre nuestras experiencias bastante similares como jóvenes a los que nos gustaba mucho la calle en plena explosión de 2001".
¿Qué cuentos o historias forman parte de "Los peligros de fumar en la cama"?
- El desentierro de la angelita
- La virgen de la tosquera
- El carrito
- El aljibe
- Rambla Triste
- El mirador
- Dónde estás corazón
- Carne
- Ni cumpleaños ni bautismos
- Chicos que faltan
- Los peligros de fumar en la cama
- Cuando hablábamos con los muertos