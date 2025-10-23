Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: dónde comprar y cuánto salen las entradas

La película que inagurará el Festival será "El beso de la mujer araña", dirigida por Bill Condon, quien asistirá junto al actor Tonatiuh. También estará presente el director colombiano Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, con su película "Las locuras", filmada en México. El evento cinematográfico más importante del país contará con proyecciones en el Teatro Auditorium Sala Astor Piazzolla, el Paseo Aldrey, el Teatro Colón y el Cine Ambassador.

También se llevarán a cabo diversas actividades paralelas, charlas y presentaciones especiales. También debemos mencionar que por primera vez en su historia, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata presentará series que no estarán en competencia. Algunas de las producciones que se podrán ver (al menos los primeros capítulos) serán "Yiya", "Hija del fuego, la venganza de la bastarda", la mexicana "Futuro desierto", la española "Yakarta", entre muchas más.

LA GUERRA DEL CERDO Dirigida en 1975 por Leopoldo Torre Nilsson y basada en una novela de Adolfo Bioy Casares, es uno de los grandes estrenos del director y un clásico del cine argentino. Protagonizada por José Slavin, Victor Laplace y Marta González, mantiene su vigencia como una obra mordaz y profunda. Formará parte del programa de Mar del Plata Classics, en una restauración que reafirma su importancia en nuestro patrimonio cinematográfico y en el homenaje que hace el festival a los grandes clásicos nacionales. - THE PIG WAR Directed in 1975 by Leopoldo Torre Nilsson and based on a novel by Adolfo Bioy Casares, this film stands among the director's major releases and is considered a classic of Argentine cinema. Starring José Slavin, Víctor Laplace, and Marta González, it remains relevant today as a sharp and deeply insightful work. It will be included in the Mar del Plata Classics program, presented in a restored version that reaffirms its importance within our cinematic heritage and as part of the Festival's tribute to the great national classics.

La programación completa ya está disponible en el sitio oficial: mardelplatafilmfest.com/40/es/programas.