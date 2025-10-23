Inicio Series y películas Festival Internacional de Cine de Mar del Plata
Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: dónde comprar y cuánto salen las entradas

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) anunciaron que ya se encuentran a la venta las entradas para el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Por Paula Alonso [email protected]
Del 6 al 16 de noviembre se desarrollará una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. En esta ocasión se podrá disfrutar no solo del estreno de películas, sino que por primera vez también se añade una sección especial para series.

¿Dónde comprar y cuánto cuestan las entradas para el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata?

Las entradas para poder asistir al Festival ya están a la venta y sus valores son: $7.500 la general y $4.000 para estudiantes y jubilados. Además, habrá funciones gratuitas al aire libre en Villa Victoria y proyecciones especiales para escuelas.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) anunciaron que ya se encuentran a la venta las entradas para el 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, y las mismas se pueden adquirir a través de las plataformas miboleteria.com.ar y plateanet.com.ar.

La película que inagurará el Festival será "El beso de la mujer araña", dirigida por Bill Condon, quien asistirá junto al actor Tonatiuh. También estará presente el director colombiano Rodrigo García, hijo de Gabriel García Márquez, con su película "Las locuras", filmada en México. El evento cinematográfico más importante del país contará con proyecciones en el Teatro Auditorium Sala Astor Piazzolla, el Paseo Aldrey, el Teatro Colón y el Cine Ambassador.

También se llevarán a cabo diversas actividades paralelas, charlas y presentaciones especiales. También debemos mencionar que por primera vez en su historia, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata presentará series que no estarán en competencia. Algunas de las producciones que se podrán ver (al menos los primeros capítulos) serán "Yiya", "Hija del fuego, la venganza de la bastarda", la mexicana "Futuro desierto", la española "Yakarta", entre muchas más.

La programación completa ya está disponible en el sitio oficial: mardelplatafilmfest.com/40/es/programas.

