Corto mendocino de ciencia ficción que fue apoyado por El Siete irá al Festival de Cine de Mar del Plata

Cortometraje de ciencia ficción mendocino"Kayul", de Daniel Jatib, filmado en Uspallata El audiovisual de corta duración es de Daniel Jatib, quien llevaba más de 20 años con esta historia rondando en su cabeza. Foto: Gentileza El Siete

El filme de corta duración combina el género de ciencia ficción con temáticas contemporáneas y un fuerte anclaje visual en la geografía mendocina.

El rodaje se realizó íntegramente en Uspallata, cuyas montañas y paisajes áridos fueron el escenario ideal para construir un “mundo alienígena” natural.

Ciencia ficción de raíz cuyana

Además del respaldo de El Siete y Grupo América Interior, "Kayul" contó con el apoyo del INCAA, la Municipalidad de Las Heras (a través de Turismo) y el área de Cultura de Godoy Cruz.

En el ámbito privado, para concretar este audiovisual participaron las productoras Mimesis Film Work, Epika Films y Puerta Amarilla Cine, entre otras.

El elenco está integrado por Diego Quiroga, Antonela Mastrapascua, Gastón Rivera, Juan Pablo Roca, Virginia Zambudio y Lucas Taboada. El equipo técnico lo completan Laura Salvo (jefa de producción), Maxi Becci (dirección de fotografía), Diego Desouza (arte), Melisa Saso y Paca Ruiz Ávalos (vestuario) y Lucas Kalik (sonido y drone), entre otros profesionales mendocinos.

Cortometraje de ciencia ficción mendocino"Kayul", de Daniel Jatib, filmado en Uspallata Esta producción audiovisual mendocina rodada en Uspallata ganó el concurso Historias Breves del INCAA y contó con el apoyo de El Siete. Foto: Gentileza El Siete

Actualmente en etapa de postproducción, "Kayul" se prepara para su estreno oficial en noviembre, dentro del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el único certamen Clase A de Latinoamérica que desarrollará su 40° edición del 6 al 16 de noviembre en esa ciudad balnearia.

Luego tendrá proyección en cines de Buenos Aires, como el Gaumont, y llegará a la pantalla de El Siete Mendoza, ampliando así su alcance a todo el país.

Un cortometraje de larga vida

El equipo trabaja también en la posible expansión del universo narrativo hacia una miniserie, lo que reafirma la vitalidad y proyección del audiovisual mendocino.

Dirigido, escrito y producido por Daniel Jatib, quien desde principios del 2000 tenía este guion escrito, "Kayul" propone una trama que combina el género de la ciencia ficción con una profunda reflexión sobre los dilemas humanos contemporáneos.

La historia sigue a dos astronautas que llegan al planeta Kayul en busca de un mineral extremadamente valioso. Sin embargo, el recurso resulta vital para la supervivencia de los nativos, y la misión derivará en un conflicto ético que escala hacia una guerra a muerte.

El Siete, pantalla de la industria audiovisual mendocina

El reconocimiento obtenido por "Kayul" en el concurso Historias Breves del INCAA es de trascendencia para el cine mendocino. Este certamen ha sido, desde 1995, un semillero clave para nuevos realizadores argentinos. Por él pasaron nombres como Lucrecia Martel, Bruno Stagnaro, Daniel Burman y Andy Muschietti, quienes dieron sus primeros pasos en esta competencia.

En su última edición, el año pasado Historias Breves recibió más de 300 postulaciones de todo el país, de las cuales solo una decena fueron seleccionadas. Y "Kayul" se alzó entre los proyectos ganadores, lo que representa un importante logro para el equipo mendocino y para la industria audiovisual regional.

Cortometraje de ciencia ficción mendocino"Kayul", de Daniel Jatib, filmado en Uspallata El corto local se verá en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, a realizarse del 6 al 16 de noviembre. Foto: Gentileza El Siete

Con esta colaboración, El Siete reafirma su rol como plataforma de difusión del talento local, promoviendo el crecimiento de las producciones cinematográficas mendocinas y acompañando aquellas que trascienden fronteras.

“El canal busca ser un espacio donde las historias de nuestra tierra encuentren pantalla. Mendoza tiene un enorme potencial creativo, y desde El Siete queremos que ese potencial llegue al público”, expresó Daniela Clérici, en representación del Grupo América Interior.