Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: por primera vez en su historia tendrá una sección de series

Embed - Yiya Tráiler oficial

México

Presentará la serie "Futuro desierto", dirigida por los hermanos Lucía y Nicolás Puenzo, producida por Gaumont y distribuida por TIS Studios.

España

Se presentarán 3 producciones, dos de ellas con Leticia Dolera. Nos referimos a "Pubertad", que recién se estrenó en HBO Max España; "Silencio", sobre vampiros enfermos de SIDA, creada y dirigida por Eduardo Casanova, quien estará presente en el festival junto a Dolera; y "Yakarta" de Movistar Plus+, coproducida por 100 Balas (The Mediapro Studio) y Buendía Estudios Canarias.

Embed - Yakarta: Primer adelanto | Movistar Plus+

Estados Unidos

Este país llegará con dos propuestas: una serie de Taylor Sheridan llamada "Landman", que se estrenará el domingo 16 de noviembre Paramount+; y "All Her Fault", protagonizada por Sarah Snook, junto a Jake Lacy, Dakota Fanning y Michael Peña.

Además se estrenarán dos propuestas escandinavas como la comedia "The Danish Woman" y "A Sami Wedding". En teoría se emitirán dos episodios de cada serie (si los mismos tienen una duración de 45 minutos o una hora) y tres episodios si los mismos duran media hora.

"De esta manera el Festival de Cine de Mar del Plata se suma a esta tendencia de los grandes festivales como Cannes, San Sebastián y Venecia porque lo que era el hermanito menor del cine se ha ganado un lugar indiscutible en el storytelling mundial aportando historias innovadoras, conquistando audiencias mundiales como lo hacían las grandes películas antes", le aseguró a PRODU Jorge Stamadianos codirector del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata junto a Gabriel Lerman.

"La idea es que el espectador vea algo parecido a una película solo que en episodios y durante 10 noches se va a estrenar una serie, habrá invitados especiales como talentos, directores y productores. La idea es probar y, si funciona, que a partir del año que viene sea una sección competitiva", finalizó Stamadianos.