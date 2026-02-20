Franco Colapinto llega a Netflix: cuándo estrena la serie que es furor entre los fanáticos de la Fórmula 1

El piloto de Alpine es parte de la nueva entrega de la serie, que incluirá un episodio en el que se muestra su llegada como piloto del equipo en reemplazo del australiano Jack Doohan.

colapinto 1 Franco Colapinto no había aparecido en la temporada anterior de Fórmula 1: Drive to Survive en Netflix.

Con un nivel de acceso sin precedentes, esta nueva temporada llevará otra vez a los fans detrás de cámaras para vivir de cerca cómo se preparan los pilotos y las escuderías para afrontar la temporada 2025 de la Fórmula 1.