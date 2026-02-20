Franco Colapinto llega a Netflix: cuándo estrena la serie que es furor entre los fanáticos de la Fórmula 1

Franco Colapinto es uno de los participantes de Fórmula 1: Drive to Survive: Temporada 8, la serie documental de Netflix que sigue el detrás de escena de la máxima categoría del automovilismo.
Franco Colapinto es uno de los participantes de la serie de Netflix más esperada por los fanáticos de la Fórmula 1 a nivel mundial.
Franco Colapinto es uno de los participantes de Fórmula 1: Drive to Survive: Temporada 8, la serie documental de Netflix que sigue el detrás de escena de la máxima categoría del automovilismo.
El piloto de Alpine es parte de la nueva entrega de la serie, que incluirá un episodio en el que se muestra su llegada como piloto del equipo en reemplazo del australiano Jack Doohan.
Con un nivel de acceso sin precedentes, esta nueva temporada llevará otra vez a los fans detrás de cámaras para vivir de cerca cómo se preparan los pilotos y las escuderías para afrontar la temporada 2025 de la Fórmula 1.
La serie ofrecerá imágenes nunca antes vistas mientras seguimos las nuevas alineaciones de los equipos, salidas de directivos, amistades intensas y rivalidades amargas en otra temporada cargada de adrenalina en el mundo de la Fórmula 1.
Productora: Box to Box Films
Productores ejecutivos: el ganador del Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna), Paul Martin (Diego Maradona) y Tom Hutchings para Box to Box Films.
Coproductor ejecutivo: Tom Rogers para Box to Box Films.
Estreno global: 27 de febrero de 2026