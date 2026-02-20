Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Franco Colapinto llega a Netflix: cuándo estrena la serie que es furor entre los fanáticos de la Fórmula 1

Franco Colapinto es uno de los participantes de la serie de Netflix más esperada por los fanáticos de la Fórmula 1 a nivel mundial.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Colapinto llega a la serie de Netflix.

Franco Colapinto es uno de los participantes de Fórmula 1: Drive to Survive: Temporada 8, la serie documental de Netflix que sigue el detrás de escena de la máxima categoría del automovilismo.

El piloto de Alpine es parte de la nueva entrega de la serie, que incluirá un episodio en el que se muestra su llegada como piloto del equipo en reemplazo del australiano Jack Doohan.

Franco Colapinto no había aparecido en la temporada anterior de Fórmula 1: Drive to Survive en Netflix.

Con un nivel de acceso sin precedentes, esta nueva temporada llevará otra vez a los fans detrás de cámaras para vivir de cerca cómo se preparan los pilotos y las escuderías para afrontar la temporada 2025 de la Fórmula 1.

La serie ofrecerá imágenes nunca antes vistas mientras seguimos las nuevas alineaciones de los equipos, salidas de directivos, amistades intensas y rivalidades amargas en otra temporada cargada de adrenalina en el mundo de la Fórmula 1.

Los detalles de Fórmula 1 Drive to Survive: Temporada 8

Embed - Formula 1: Drive to Survive | Tráiler oficial de la temporada 8 | Netflix

Productora: Box to Box Films

Productores ejecutivos: el ganador del Oscar James Gay-Rees (Amy, Senna), Paul Martin (Diego Maradona) y Tom Hutchings para Box to Box Films.

Coproductor ejecutivo: Tom Rogers para Box to Box Films.

Estreno global: 27 de febrero de 2026

